Μεξικό: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ένοπλη επίθεση σε γιορτή

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Κυριακής σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας γιορτής στην πόλη Σαλβατιέρα της πολιτείας Γκουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Έως τώρα, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X η εισαγγελία του Γκουαναχουάτο, μια από τις πιο βίαιες Πολιτείες του Μεξικού λόγω της παρουσίας εγκληματικών συμμοριών.

Την ίδια ώρα άλλοι 11 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

BREAKING: Gunmen open fire at party in Salvatierra, Mexico, killing 11 people and injuring 12, officials say

