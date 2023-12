Ερυθρά Θάλασσα: Διεθνής ανησυχία για τις εντάσεις – Σε συναγερρμό η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ

Ο επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ ανέφερε σήμερα (12/17) πως η υπηρεσία του παρακολουθεί προσεκτικά τις τρέχουσες εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις ανακοινώσεις των ναυτιλιακών «κολοσσών» να αναστείλουν τις διελεύσεις πλοίων τους μέσω της διώρυγας, λόγω των επιθέσεων των Χούθι.

Η αρχή «παρακολουθεί προσεκτικά τις συνέπειες των τρεχουσών εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα στην κυκλοφορία στη διώρυγα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος της Αρχής, Οσάμα Ράμπι, προσθέτοντας πως η θαλάσσια κυκλοφορία στη διώρυγα διεξάγεται κανονικά.

Από τις 19 Νοεμβρίου, 55 πλοία άλλαξαν δρομολόγιο διερχόμενα μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, ενώ 2.128 διέπλευσαν τη διώρυγα την ίδια περίοδο, αναφέρεται στη δήλωση.

Admiral Ossama Rabiee: «The navigation traffic through the Canal flows normally as usual, and we are watching closely the repercussions of the ongoing tensions in the Red Sea on the navigation through the Suez Canal»#Suezcanal pic.twitter.com/qZz2GHK48h

