To σχέδιο που ψελλίζει ο Αμερικανός στρατηγός σύμβουλος στον Ζελένσκι «μυρίζει» φιάσκο Βιετνάμ

Τη στιγμή που οι Αμερικανοί γερουσιαστές δείχνουν να βρίσκονται σε σύγχυση, προσπαθώντας να δώσουν μια λύση στη βάσανο που λέγεται «βοήθεια στην Ουκρανία», το αμερικανικό Πεντάγωνο έστειλε έναν στρατηγό του στο πλευρό του Ζελένσκι να βάλει μια τάξη -εάν είναι εφικτό- στον ταλαιπωρημένο στρατό του, μετά από αίτημα των… ίδιων των Ουκρανών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση απέφευγε να επιτρέψει σε ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους να παραμείνουν στην Ουκρανία για μεγάλες περιόδους για να συμβουλεύσουν τους Ουκρανούς στρατιωτικούς, μήπως θεωρηθούν από τη Ρωσία ότι εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο. Ωστόσο φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη για να διατηρηθεί τέτοια διακριτικότητα.

Η βάση του αντιστράτηγου αντιστράτηγου Αντόνιο Αγκούτο του νεώτερου είναι στο Βισμπάντεν, το αρχηγείο των ΗΠΑ στην Ευρώπη και ο ίδιος ηγείται της πρωτοβουλίας βοήθειας για την ασφάλεια του στρατού για την Ουκρανία. Αλλά τώρα κάνει το δρομολόγιο Γερμανία-Ουκρανία, σαν να λέμε Πατήσια-Κολωνάκι, εκ περιτροπής, σύμφωνα με τους New York Times.

Ουσιαστικά, αυτό που καλείται να κάνει είναι να βελτιώσει τη ποιότητα των συμβουλών που δίνουν οι ΗΠΑ στον στρατό της Ουκρανίας.

Ωστόσο, τη στιγμή που ο Ουκρανός πρόεδρος, προκειμένου να πάρει αμερικανικά χρήματα, ισχυρίζεται ότι ο στρατός του σημειώνει νίκες -έχοντας σπάσει την αμυντική γραμμή του Σουροβίκιν- μάλλον ο Αμερικανός στρατηγός θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Εξάλλου, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι σοβαροί αναλυτές σήμερα, που πιστεύουν ότι ο ουκρανικός στρατός μπορεί να επικρατήσει στον πόλεμο.

Στη πραγματικότητα, ο Αγκούτο πήρε τη δουλειά του στρατηγού Βαλερί Ζαλούζνι που ήταν το κόκκινο πανί για τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναλαμβάνοντας σκιώδης διοικητής του στρατού της Ουκρανίας, θέτοντας ακόμα και τον διοικητή του Ουκρανικού Στρατού συνταγματάρχη Oleksandr Syrskyi υπό τις διαταγές του.

«Κράτα και χτίσε»

Ωστόσο, οι προτάσεις του Αμερικανού στρατηγού είναι κάπως αντιφατικές, όπως εξηγεί σε ανάλυσή του στο Weapons and Security Substack ο Stephen Bryen, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας για θέματα πολιτικής των ΗΠΑ και νυν συνεργάτης του Κέντρου Πολιτικής Ασφάλειας στο Ινστιτούτο Yorktown.

Από τη μία, υποτίθεται ότι κατευθύνει τους Ουκρανούς σε μια στρατηγική «κρατήστε και χτίστε» (Hold and Build) και από την άλλη θα πει στον Ζελένσκι να «παγώσει τη σύγκρουση» το αργότερο μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, δηλαδή να μην προωθηθούν οι Ουκρανοί, αλλά να κρατήσουν τα εδάφη που ήδη έχουν.

Ωστόσο, οι Ρώσοι δεν φαίνεται να «συνεργάζονται» με το σχέδιο του Αμερικανού καθώς προελαύνουν στο μεγαλύτερο μέρος της γραμμής επαφής. Έχουν ήδη μπει στη Μαρίνκα, μια μικρή πόλη στο Ντόνετσκ που ήταν υπό ουκρανικό έλεγχο ενώ προελαύνουν γύρω από τη Αβντιβκά, ελέχοντας τμήματά της.

Γύρω από το Μπαχμούτ, οι Ρώσοι κοντεύουν να ανακτήσουν τον έλεγχο μερικών χωριών που τα έχασαν στις μεγάλες μάχες για το Μπαχμούτ, ενώ θα απειλήσουν και τη Chasiv Yar, έναν βασικό κόμβο διοικητικής υποστήριξης της Ουκρανίας.

Ομοίως στο μέτωπο Ζαπορίζκα, οι Ρώσοι πιέζουν τώρα το Ρμποτίν, ένα μικρό χωριό στη λεγόμενη περιοχή Bradley Square που οι Ουκρανοί στην πραγματικότητα ανέλαβαν στην επίθεσή τους όταν προσπάθησαν να πιέσουν προς την γραμμή του Σουροβίκιν.

Ωστόσο, πόσες ζωές είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν οι Ουκρανοί προκειμένου να κρατήσουν ένα μικρό χωριό χωρίς στρατηγική σημασία. Επομένως, η ιδέα της διατήρησης εδαφών δεν αντιπροσωπεύει και τόσο μια συνεκτική στρατηγική, σύμφωνα με τον Bryen.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός στρατηγός Βαλερί Ζαλούζνι, πρώην διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας είχε προτείνει την απόσυρση του στρατού της Ουκρανίας και τη διαμόρφωση μιας πραγματικής αμυντικής γραμμής.

Ωστόσο τα ερωτήματα εδώ είναι πού θα ήταν αυτή η γραμμή; Και πώς θα σταματούσε μια ρωσική προέλαση; Ο ίδιος ο Ζελένσκι φαίνεται να υποστηρίζει την ιδέα, ενώ επιμένει να συνεχίσει τις μάχες γύρω από τον Μπαχμούτ και την Αβντιίβκα.

Τι προτείνουν οι Αμερικανοί

Παράλληλα, οι Αμερικανοί υποστηρίζουν μια στρατηγική «Build», δηλαδή να ανοικοδομηθεί ο αιμόφυρτος ουκρανικός στρατός που έχει πληγεί πολύ άσχημα από τις συνεχιζόμενες μάχες. Αυτό σημαίνει νέο ανθρώπινο δυναμικό αφενός και έμφαση στον επανεξοπλισμό και την εκπαίδευση αφετέρου.

Πράγματι, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού και για να βρει η Ουκρανία νεοσύλλεκτους πρέπει να χρησιμοποιήσει αδέξιες και δρακόντειες τακτικές. Μέρος του αναξιοποίητου ανθρώπινου δυναμικού βρίσκεται στις μεγαλύτερες πόλεις και ως επί το πλείστον έχει προστατευθεί από το καθεστώς στο Κίεβο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις θα είναι δύσκολο για τον Αγκούτο να λύσει το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού ή να ανακτήσει την εμπιστοσύνη εσωτερικά στην ουκρανική κυβέρνηση.

Υπάρχει επίσης και μια άλλη παράμετρος από την αποστολή του Αγκούτο στο Κίεβο. Η παρουσία του θα ενοχλήσει σίγουρα τους Ουκρανούς ομολόγους του, καθώς τους υποκαθιστά, ενώ ο πόλεμος αμερικανοποιείται κατά κάποιο τρόπο.

Τον Αμερικανό στρατηγό συνοδεύει μια ομάδα επίλεκτων αξιωματικών που στη πορεία θα αυξηθεί. Έτσι, εκφράζονται ότι μπορεί να καταλήξει σε μια επανάληψη αποστολής «συμβούλων» των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, τη δεκαετία του 1960 που κατέληξε στο μεγαλύτερο φιάσκο στην αμερικανική ιστορία.

Πράγματι, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το σχέδιο Αγκούτο, μπορεί να πετύχει, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να φέρει ακόμη πιο κοντά το σενάριο πολέμου στην Ευρώπη, γιατί οι Ρώσοι μπορεί να αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να προσποιηθούν ότι ο πόλεμος μπορεί να περιοριστεί μόνο στα σύνορα της Ουκρανίας.

Αν και το αμερικανικό Πεντάγωνο, τηρεί εύλογα σιγή ιχθύος για την αποστολή του Αγκούτο, ωστόσο η κατάσταση σίγουρα δεν λύνεται με συμβούλους, όταν πρόκειται για ένα μέτωπο στο μαλακό υπογάστριο μιας πυρηνικής υπερδύναμης αποφασισμένης για όλα.

Με πληροφορίες από Stars and Stripes, Weapons and Strategy, New York Times, CNN