Ουκρανία: Πόλεμος σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου – Τοπικός αξιωματούχος πέταξε χειροβομβίδες

Το απόλυτο χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενός δημοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια Υπερκαρπαθία, στη δυτική Ουκρανία, όταν ένας τοπικός αξιωματούχος έριξε δύο χειροβομβίδες.

Στο βίντεο, που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ένας άνδρας να μπαίνει στην αίθουσα, όπου κάθονται ήδη πολλοί άνθρωποι.

Έπειτα από μια σύντομη συνομιλία, σε τεταμένο κλίμα, ο αξιωματούχος βγάζει από τις τσέπες του και πετά στο πάτωμα αντικείμενα που μοιάζουν με χειροβομβίδες.

Ακολουθεί σειρά εκρήξεων, καπνός υψώνεται και ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν πανικόβλητοι.

WATCH: Deputy throws hand grenades into council meeting in western Ukraine, injuring at least 26 people pic.twitter.com/C6pGxG2TdD

— BNO News (@BNONews) December 15, 2023