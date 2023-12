Ιράν: Αιματηρή επίθεση σε αστυνομικό τμήμα με 11 νεκρούς

Τουλάχιστον 11 αστυνομικοί σκοτώθηκαν στο νοτιοανατολικό Ιράν σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στην επαρχία Σιστάν- Μπαλουτσιστάν, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε αυτονομιστική οργάνωση που είναι ενεργή εκεί.

Οι δράστες επιτέθηκαν χθες Πέμπτη γύρω στα μεσάνυχτα στην έδρα της αστυνομίας στην πόλη Ρασκ που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

«Στη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης σκοτώθηκαν 11 αστυνομικοί και άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Αλιρεζά Μαρχαματί.

«Οι αξιωματικοί που βρίσκονταν στο διοικητικό κέντρο του στρατού που στοχοθετήθηκε το προασπίστηκαν γενναία. Τραυμάτισαν και σκότωσαν κάποιους επιτιθέμενους», πρόσθεσε ο ίδιος όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

❗🔥🇮🇷 – In Iran, an attack by armed men on the police station in the small town of Rask, in the province of Sistan and Baluchistan, in the southeast of the country, leaves at least 12 dead, 7 injured.

Responsibility was claimed by the Jaish ul-Adl group. pic.twitter.com/UNb1sKS64K

