Ελβετία: Συνελήφθη ο 36χρονος που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε έναν στην πόλη Σιόν

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησε η αστυνομία της Ελβετίας, που είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός «επικίνδυνου» άνδρα ο οποίος σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον ένα νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Σιόν.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στην περιοχή του Σεν Λεονάρ στις 15.43 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Το πρωί, γύρω στις 8, ο ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα 34 ετών. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Le Nouvelliste, την είχε παρενοχλήσει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, επιδιώκοντας να συνάψει ερωτικό δεσμό μαζί της. Σε βάρος του είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, μετά την καταγγελία που υπέβαλε η γυναίκα.

