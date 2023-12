Η Λίβερπουλ «σπάει» ρεκόρ 50 χρόνων!

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στην Πρέμιερ Λιγκ περιλαμβάνει το ντέρμπι με περιμένει με τεράστιο ενδιαφέρον όλος ο κόσμος.

Η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και μια αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι πάντα στο επίκεντρο, ανεξαρτήτως βαθμολογικής θέσης ή αγωνιστικής φόρμας.

Το κυριακάτικο ντέρμπι όμως παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για έναν πολύ ξεχωριστό λόγο, κι αυτός αφορά την ιστορική έδρα των «κόκκινων».

Reds’ boss Jurgen Klopp treated LFC fans to a special Anfield Q&A session on what he described as a historic night for the club 🙌

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται λοιπόν να σπάσει ένα ρεκόρ που κρατάει 50 χρόνια, καθώς στις εξέδρες του Άνφιλντ θα βρεθούν περισσότεροι από 57.000 φίλαθλοι, αριθμός που θα συνιστά ρεκόρ μισού αιώνα για τους «κόκκινους».

Χθες πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τεστ στην κερκίδα που έμενε κλειστή στο γήπεδο της Λίβερπουλ, προκειμένου να πάρουν το «οκ» οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου από τις αρμόδιες αρχές.

Όλα πήγαν εξαιρετικά στο σχετικό event, στο οποίο μάλιστα έδωσε το παρών και ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Γιούργκεν Κλοπ.

We are looking forward to welcoming more than 57,000 fans to Anfield for the visit of Manchester United on Sunday, its largest crowd in 50 years 🙌

— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2023