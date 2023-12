Αντετοκούνμπο: Ήρθε η ώρα για το «Giannis Mentality» (pic, vid)

Ασύλληπτα πράγματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού έβαλε 64 πόντους, με ρεκόρ καριέρας και οργανισμού, οδηγώντας τους Μπακς στο 140-126 επί των Πέισερς.

Λίγες ημέρες μετά από τον ημιτελικό του In-Season Tournament στο Λας Βέγκας, Μπακς και Πέισερς συναντήθηκαν με τον Γιάννη να μην έχει… ξεχάσει την ήττα της ομάδας του που του στέρησε την συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό του Λας Βέγκας.

Σε ένα ματς με σύρραξη τόσο εντός, αλλά και τόσο εκτος παρκέ οι Μπακς πήραν μια μικρή… εκδίκηση από τους Πέισερς. Ο Γιάννης πραγματοποίησε ιστορική βραδιά αφού οι 64 πόντοι του (14 ριμπάουντ, 20/25 2π.) είναι οι περισσότεροι από παίκτη του οργανισμού σε ένα παιχνίδι, ξεπερνώντας τους 57 του Μάικλ Ριντ από τον Νοέμβριο του 2006.

Παράλληλα, έχει τους περισσότερους πόντους στη regular season και στα playoffs στην ιστορία των Μπακς συνολικά, αλλά και μεμονωμένα σε ένα παιχνίδι.

Την ίδια ώρα, ο «Greek Freak» έγινε και ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τους Μαλόουν και Τσάμπερλεϊν με 60+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 70+% στα σουτ σε ένα ματς, ενώ είναι ο μοναδικός παίκτης με «60άρα» τη φετινή σεζόν.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ που έχει τις ίδιες ή περισσότερες προσπάθειες ελεύθερων βολών με την αντίπαλη ομάδα σε ένα παιχνίδι όπου η άλλη ομάδα να έχει επιχειρήσει τουλάχιστον 30.

Giannis Antetokounmpo of the @Bucks is the first player in NBA regular-season history to have as many (or more) free-throw attempts as the entire opposing team in a game where the opposing team attempted at least 30. pic.twitter.com/f1NNH86aBv

— OptaSTATS (@OptaSTATS) December 14, 2023