Παρουσιαστής ξεσπά σε γέλια ενώ παίρνει συνέντευξη από άτομο με σύνδρομο Τουρέτ

Ο Chris Cuomo δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του την Τρίτη, καθώς μια δημοφιλής TikToker με σύνδρομο Τουρέτ τον ξεφτίλισε και τον έβρισε επανειλημμένα σε μια συνέντευξη.

Η καλεσμένη του Cuomo, παρουσιαστή του αμερικάνικου καναλιού NewsNation, ήταν η 21χρονη Baylen Dupree η οποία διαθέτει κανάλι στο Youtube για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη νευρολογική διαταραχή.

Ο έμπειρος κατά τ’ άλλα παρουσιαστής δεν κατάφερε να δείξει επαγγελματισμό στη συγκεκριμένη συνομιλία του, καθώς η Dupree άρχισε να εκδηλώνει συμπτώματα του συνδρόμου, μεταξύ των οποίων η κοπρολαλία, δηλαδή η αναφώνηση ακατάλληλων λέξεων ή φράσεων.

Ο Cuomo στο άκουσμά τους, με αποδέκτη τον ίδιο δεν κατάφερε να παραμείνει σοβαρός και ξέσπασε σε γέλια.

Γρήγορα ωστόσο ανέκτησε τον αυτοέλεγχό του, ακούγοντας την κοπέλα να περιγράφει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει πλέον εξαιτίας της φήμης της αλλά και της δυσπιστίας των ανθρώπων απέναντί της σχετικά με το σύνδρομο.

NEW: Chris Cuomo can’t hold in his laughter while interviewing a girl with Tourette syndrome who tells him to “f*** off.”

“Go f*** yourself, Chris a** bunny, old biscuit fat a**,” she said during the interview which caused Cuomo to laugh.

“I obviously go to the gym and I wear… pic.twitter.com/2kSnj8Xm8u

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 13, 2023