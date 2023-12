Ισραήλ: Σφοδρά πυρά Μπάιντεν σε Νετανιάχου – Άνευ προηγουμένου δηλώσεις

«Αυτή είναι η πιο συντηρητική κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ», σχολίασε χτες Τρίτη (12.12.23) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, βάλλοντας κατ’ αυτόν τρόπο -και όχι μόνον- κατά του πρωθυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «να αλλάξει» την κυβέρνησή του, σε μια πρωτοφανή παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ στα εσωτερικά της ασιατικής χώρας.

Οι εν λόγω δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν δεν έχουν προηγούμενο στις -ελάχιστες- αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει ιστορικά μεταξύ των δυο κρατών.

Αν και η χτεσινή «βόμβα» εκ μέρους του Αμερικανού αρχηγού των Δημοκρατικών -που αποτελεί ακόμη ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό επεισόδιο εν μέσω του πολέμου που διεξάγεται στη Λωρίδα της Γάζας- δεν εκτιμάται πως θα προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο, αν μη τι άλλο καταδεικνύει τη σκληρή στάση την οποίαν αναμένεται να διατηρήσει η Ουάσινγκτον απέναντι στο Τελ Αβίβ – τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σύρραξης στην Παλαιστίνη.

Αυτής της κορύφωσης της έντασης ανάμεσα στον Τζον Μπάιντεν και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου προηγήθηκαν αμερικανικές προτροπές που έχει αγνοηθεί πλήρως από την ισραηλινή κυβέρνηση. Από την αρχή της ισραηλινής εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας, οι ΗΠΑ επισημαίνουν διαρκώς την ανάγκη να ληφθούν μέτρα από την πλευρά του Ισραήλ, προκειμένου να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός. Τ’ αποτελέσματα, τα οποία είναι αντίθετα, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στον Λευκό Οίκο, γεγονός που καταδεικνύεται και από τη χτεσινή έκρηξη του Τζο Μπάιντεν.

Ο αμερικανικός και γενικότερα ο διεθνής Τύπος βρίθει από δημοσιεύματα που λένε ότι η στήριξη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις ΗΠΑ έχει σχεδόν τελειώσει. Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι η κλεψύδρα της στήριξης του Ισραήλ από τα κράτη του πλανήτη, όσον αφορά στον πόλεμο, έχει σχεδόν αδειάσει.

Την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ τείνει να γίνει ο θύτης στα μάτια όλου του κόσμου, επισημαίνει και το αμερικανικό δίκτυο NBC News. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται το CNN, ο Guardian, το Bloomberg, η Wall Street Journal, οι Financial Times και όλοι οι υπόλοιποι ειδησεογραφικοί κολοσσοί. Εξάλλου, τα σενάρια που μιλούν για πιέσεις περί άμεσης διαδοχής του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από το τέλος της σύρραξης, αυξάνονται μέρα με την ημέρα.

