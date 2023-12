Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε τμήμα εξαώροφης πολυκατοικίας στο Μπρονξ

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη όταν τμήμα εξαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στο Μπρονξ το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Κατά την εκκένωση του κατεστραμμένου κτιρίου, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, όπως ανέφερε η πυροσβεστική.

Στην πολυκατοικία, η οποία κατασκευάστηκε το 1927, πραγματοποιούνταν επισκευές στην πρόσοψη. Αναφορές σχετικά με τη στατικότητα του κτιρίου υπήρχαν εδώ και χρόνια, σύμφωνα με δηλώσεις των ενοίκων.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν εκτεθειμένα δωμάτια στη γωνία του κτιρίου, ενώ ο δρόμος από κάτω είναι γεμάτος χαλάσματα.

Εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν για ώρες τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα. Ευτυχώς, όλοι οι ένοικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το κτίριο, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά την ώρα που έτρεχαν για να βγουν από την πολυκατοικία.

Ζήτημα για την ασφάλεια του κτιρίου από πλευράς στατικότητας, το οποίο στεγάζει αρκετά καταστήματα στο ισόγειο, έχει τεθεί εδώ και χρόνια. «Υπήρχαν πολλές καταγγελίες», λέει ένοικος του τρίτου ορόφου. Η ίδια μάλιστα είπε πως βγήκε έξω να δει μια διαρροή σε σωλήνα και τότε η πρόσοψη του κτιρίου κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της.

NEW YORK: BREAKING: Partial building collapse at 172 W Burnside Ave in the Bronx. Reports of people trapped. pic.twitter.com/1ZYOTt8f3F

— TRACKER DEEP (@tracker_deep) December 11, 2023