ΗΠΑ: «Πόλεμος» στα αμερικανικά πανεπιστήμια μετά την ακρόαση για τον αντισημιτισμό

Εκατοντάδες μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Χάρβαρντ παροτρύνουν το πανεπιστήμιο της κατηγορίας «Ivy League» (σ.σ. Αθλητική ένωση 8 πανεπιστημίων των ΗΠΑ, τα 5 από αυτά ανήκουν στα 20 καλύτερα) να διατηρήσει την πρόεδρό του, Κλοντίν Γκέι στη διοίκηση.

Η Γκέι παιδί μεταναστών από την Αϊτή αντιμετωπίζει εκκλήσεις από ορισμένους νομοθέτες και δωρητές να παραιτηθεί λόγω των σχολίων που έκανε σε ακρόαση στο Κογκρέσο για τον αντισημιτισμό την περασμένη εβδομάδα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τον αντισημιτισμό και την στήριξη στην Παλαιστίνη.

Μια αίτηση που υπογράφεται από περισσότερα από 600 μέλη ΔΕΠ ζητά από το διοικητικό όργανο της σχολής να αντισταθεί στις πολιτικές πιέσεις «που έρχονται σε αντίθεση με τη δέσμευση του Χάρβαρντ για ακαδημαϊκή ελευθερία».

Μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας της, η Γκέι βρέθηκε υπό έντονο έλεγχο μετά την ακρόαση στην οποία η ίδια και δύο συνάδελφοί της αγωνίστηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη. Οι ακαδημαϊκές απαντήσεις τους προκάλεσαν αντιδράσεις από Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους, μαζί με αποφοίτους και δωρητές, οι οποίοι λένε ότι οι πανεπιστημιακοί ηγέτες δεν υπερασπίζονται τους Εβραίους φοιτητές στα πανεπιστήμιά τους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τον αντισημιτισμό, παρά την ισλαμοφοβία.

Οι Γκέι, Κόρνμπλουθ και Μαγκίλ αρνήθηκαν να δώσουν μια οριστική απάντηση «ναι» ή «όχι» στην ερώτηση της Ρεπουμπλικανής βουλευτή Ελίζ Στεφανίκ σχετικά με το αν η έκκληση για γενοκτονία των Εβραίων θα παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας του πανεπιστημίου τους. Περισσότεροι από 70 Αμερικανοί νομοθέτες υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούσαν την απομάκρυνση και των τριών προέδρων των πανεπιστημίων ως απάντηση. Η Μάγκιλ παραιτήθηκε, όπως και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

