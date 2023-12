Η επίδραση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς: Το αδιανόητο 7-1 που έχει ξανασυμβεί... (vids)

Η Μπασκόνια μπορεί να μην έκανε και το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή Euroleague, όμως ο πρόεδρος των Βάσκων, Χοσέ Αντόνιο Κερεχέτα πήρε την απόφαση να αλλάξει προπονητή και να φέρει έναν παλιό γνώριμο.

Ο λόγος για τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος επέστρεψε μεσούσης της σεζόν για να ανατρέψει τα δεδομένα στη χώρα των Βάσκων, αφού η Μπασκόνια είχε ξεκινήσει με ρεκόρ 1-4 και δεν απέδιδε καλά, παρά το πολύ ποιοτικό ρόστερ που διαθέτει.

Ο Μαυροβούνιος τεχνικός συμφώνησε με τον Κερεχέτα και στόχευσε αμέσως στην είσοδο στα play off, υποστηρίζοντας πως έχει ένα από τα καλύτερο ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας της. Ο Ιβάνοβιτς άλλαξε με το «καλημέρα» τα πάντα στην Μπασκόνια, κυρίως από άποψη ψυχολογίας και έχει φέρει την ομάδα σε μια απίστευτη θέση μετά από μόλις 8 παιχνίδια.

Ο Ιβάνοβιτς έχει να διαχειριστεί επιθετικά ένα πολύ πλούσιο σε… υλικό ρόστερ και αποδεικνύεται τόσο από το ρεκόρ αλλά και από τα 8 ματς, με την ομάδα να έχει «απελευθερωθεί» και τον Μαυροβούνιο να ποντάρει πολύ στο ταλέντο παικτών, όπως ο Χάουαρντ και ο Μονέκε, που είναι πλέον από τους καλύτερους παίκτες στη Euroleague.

Η Μπασκόνια από το 1-4 που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν έχει πλέον 8-5 και είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας και ο Ιβάνοβιτς ξανακάνει το αδιανόητο που έκανε και πέρσι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο προπονητής των Βάσκων έχει μόλις μια ήττα σε 8 ματς και αυτή είναι από τη Μονακό του Μάικ Τζέιμς εντός έδρας με 77-75, που πλέον έχουν το ίδιο ρεκόρ. Ο Ιβάνοβιτς το κατάφερε και πέρσι με τον Ερυθρό Αστέρα, έκανε ένα απίθανο 7-1 και έχει 2/2 σεζόν με το ίδιο ρεκόρ.

Πλέον, θέλει τη διάρκεια με την Μπασκόνια που δείχνει καλύτερο πρόσωπο και από πέρσι και παίζε φανταστικό μπάσκετ, κάτι που δείχνει και η τρίτη καλύτερη επίθεση της Euroleague.

The definition of the Dusko Effect: going 7-1 after taking over the team 😮🔥 pic.twitter.com/3bOI00TNKl

— BasketNews (@BasketNews_com) December 11, 2023