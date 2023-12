«Με τον καινούργιο χρόνο θα…» – Τι σχέση έχει η νέα χρονιά με την προσωπική φροντίδα

Κάθε χρόνο σε λίγες μέρες δεν υπάρχει άνθρωπος επί γης που να μην αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στον εαυτό του. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι υπόσχονται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα προσέχουν περισσότερο την υγεία τους, δηλαδή θα τρώνε σωστά και θα κάνουν τακτικά άσκηση και θα προφυλάσσουν την ψυχική τους υγεία βάζοντας όρια στους άλλους και εκφράζοντας ανοιχτά τα συναισθήματα τους.

Όλα οφείλονται στο φαινόμενο της νέας αρχής, γράφει το BBC, σύμφωνα με το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η επιλογή ενός καθορισμένου χρονικού σημείου, όπως είναι το νέο έτος, θα τους βοηθήσει να κινητοποιηθούν για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ωστόσο η σχετική έρευνα μέχρι σήμερα δείχνει ότι αυτό δεν λειτουργεί πάντα, ιδίως όσον αφορά το κομμάτι της άσκησης.

Μάλιστα, υπάρχουν μερικοί καλοί λόγοι για τους οποίους όσοι σκέφτονται να ασχοληθούν με τους εαυτούς τους και να αρχίσουν να γυμνάζονται θα πρέπει να το κάνουν εδώ και τώρα και όχι με την έναρξη του 2024. Οι άνθρωποι επιλέγουν την Πρωτοχρονιά ως την χρονική αφετηρία για την έναρξη της προσπάθειας επίτευξης σημαντικών προσωπικών στόχων επειδή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή ψυχολογίας Δρ. Τζον Νοκρός, που ερευνά τις αποφάσεις του νέου έτους για περισσότερα από 40 χρόνια, η πλειοψηφία αυτών αφορούν τη σωματική υγεία, με τους περισσότερους ανθρώπους να επιθυμούν την άμεση βελτίωση της. Η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία είναι η απώλεια βάρους, με το 20% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι θέλει να αδυνατίσει και το 13% ότι στοχεύει στην αλλαγή των διατροφικών του συνηθειών.

Μετά από παρακολούθηση των παραπάνω σε βάθος χρόνου ο Αμερικανός καθηγητής ανακάλυψε ότι μέσα στους πρώτους τρεις μήνες είχαν εγκαταλείψει το ένα τρίτο των συμμετεχόντων και μετά από έξι μήνες ελάχιστοι είχαν παραμείνει να προσπαθούν πεισματικά για την επίτευξη των στόχων που είχαν θέσει την Πρωτοχρονιά.

Κι ενώ μια εξήγηση για την γιορτινή βιασύνη είναι σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα υγείας και διατροφής Δρ. Ντουάν Μελλόρ το πολύ φαγητό των γιορτών και η επιβράδυνση των καθημερινών μας ρυθμών, που μας κάνουν να θέλουμε την αλλαγή, επί της ουσίας για σίγουρα αποτελέσματα πρέπει να κάνουμε νέες αρχές νωρίτερα τον χειμώνα ή ακόμα καλύτερα στο τέλος του φθινοπώρου, οπότε οι μέρες είναι πιο μεγάλες και οι βιορυθμοί μας πιο έντονοι. Με απλά λόγια αν θέλετε καλύτερη σωματική υγεία αρχίστε αμέσως μετά το καλοκαίρι να επενδύεται στον εαυτό σας, ώστε ο Δεκέμβρης να σας βρει ήδη σε ένα καλύτερο επίπεδο που θα αποτελέσει τον λόγο να ολοκληρώσετε την προσπάθεια σας μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

