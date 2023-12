Forest City – Έριξαν $100 δισ. για να χτίσουν την «ιδανική πόλη», αλλά έμεινε ακατοίκητη

Ετοίμαζαν για χρόνια ένα κολοσσιαίο έργο, το «Forest City», μία πόλη στα νότια της Μαλαισία για την οποία δαπανήθηκαν 100 δισ. δολάρια και που θα φιλοξενούσε μερικά εκατομμύρια πληθυσμού, αλλά κατέληξε να γίνει πόλη-φάντασμα που «στοιχειώνει» την περιοχή.

Πρόκειται για ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών με ουρανοξύστες που χτίστηκε από Κινέζους, και πιο συγκεκριμένα από την Country Garden το 2016, τη μεγαλύτερη εταιρεία ανέγερσης ακινήτων της Κίνας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Belt and Road του Σι Τζινπίνγκ. Ολόκληρο το έργο στοίχισε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ποτέ δεν κατοικήθηκε.

Οι εργολάβοι της Country Garden δανείζονταν δυσθεώρητα ποσά για να επενδύσουν στην ανέγερση κτιρίων που θα απευθύνονταν σε αγοραστές από το εξωτερικό. Στόχος ήταν να χτιστεί μια φιλική προς το περιβάλλον μητρόπολη με γήπεδο γκολφ, υδάτινο πάρκο, γραφεία, μπαρ και εστιατόρια σε μια έκταση που κάλυπτε σχεδόν τέσσερις φορές το μέγεθος του Μονακό.

Why is this $100 billion city mostly empty?

In its decade-long history, Malaysia’s Forest City has dealt with political controversy, Covid and now questions over the financial health of its Chinese developer, Country Garden https://t.co/wsFIghxTFe pic.twitter.com/eDxUnzrzLg

— Bloomberg Originals (@bbgoriginals) August 30, 2023