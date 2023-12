Stay-at-home-girlfriend: Η νέα τάση της Gen Z που θέλει τη γυναίκα... δούλα και κυρά

Σε ένα βίντεο στο TikTok, η Ashley Garcia μετράει μια μεγάλη στοίβα από χαρτονομίσματα των 20 δολαρίων από τον φίλο της.

Τα βάζει στην τσάντα της, λέγοντας: «Κοιτάξτε πόσο γεμάτη ήταν η τσάντα μου», προτού τραβήξει σε βίντεο πώς ακριβώς ξόδεψε αυτά τα μετρητά – στα καταστήματα αγοράζοντας ρούχα για το επερχόμενο ταξίδι του φίλου της, σε καφέ, ψώνια σε φαγητό που αργότερα θα μαγείρευε για τους δυο τους.

Τελειώνει την ημέρα βγάζοντας βόλτα τον σκύλο της με τον σύντροφό της και πηγαίνοντας μόνη της στη hot yoga. «Αυτό είναι το μόνο που έκανα», λέει χαμογελώντας. Τα σχόλια είναι γεμάτα με γυναίκες που, όταν δεν ρωτούν για συνταγές ή για το πού βρήκε ένα ζευγάρι παπούτσια, χαίρονται για την «ονειρεμένη ζωή» της Garcia. Η Garcia, μια αυτοαποκαλούμενη «σύντροφος που μένει στο σπίτι» (stay-at-home girlfriend), δεν τις διαψεύδει από αυτή την άποψη.

Ο όρος, μαζί με τον επίσης διαδεδομένο όρο «σύζυγος που μένει στο σπίτι», αναφέρεται σε μια γυναίκα -συνήθως άτεκνη, ίσως με έναν ή δύο σκύλους- η οποία αφιερώνει την προσοχή της στο φίλο της (ή τον σύζυγό της) και τη σχέση τους.

Μια χούφτα συντρόφων ή συζύγων που μένουν στο σπίτι -πολλές από τις οποίες είναι λευκές και έχουν έντονα θρησκευτικές τάσεις- έχουν τραβήξει την προσοχή χιλιάδων εξοργισμένων σχολιαστών. Τα βίντεο του TikTok με το hashtag #stayathomewife έχουν συγκεντρώσει 245 εκατομμύρια προβολές- το #stayathomegirlfriend μπορεί να υπερηφανεύεται για σχεδόν 290 εκατομμύρια.

«Δεν ονειρεύομαι εργασία. Ονειρεύομαι να ζω μια χαλαρή, θηλυκή ζωή και να είμαι μια καυτή νοικοκυρά»

Το τυπικό περιεχόμενο είναι αρκετά περιορισμένο με παρόμοια θεματική. Τα πιο δημοφιλή είναι τα Get Ready With Me (GRWMs), όπου ο δημιουργός του περιεχομένου κάνει εγκεφαλικές αναλύσεις ενώ εφαρμόζει κονσίλερ, ή τα Day in My Life (DIMLs) παρόμοια με αυτά της Garcia ή της Kendel Kay, όπως αναφέρει το Fortune.

Η Kay, σε ένα δημοφιλές και καλά τεκμηριωμένο βίντεο, περιγράφει στους ακόλουθούς της την ημέρα της, η οποία περιλαμβάνει την τήρηση ημερολογίου, την παρασκευή καφέ και πρωινού για το φίλο της, μια μακρά ρουτίνα περιποίησης του δέρματος, το στρώσιμο του κρεβατιού, την πλύση των ρούχων και την επίσκεψη στο γυμναστήριο, με μια αργή και ήρεμη φωνή που μοιάζει να μιμείται την ενέργεια της ημέρας. Μια γρήγορη περιήγηση στη σελίδα της στο TikTok δείχνει βίντεο που κυμαίνονται από «ας φτιάξουμε δείπνο» και «τι τρώω σε μια μέρα ως καυτή νοικοκυρά» μέχρι «GRWM για μια μέρα γκολφ» και «δραστηριότητες της νοικοκυράς».

Ένα βίντεο με πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές την δείχνει να πακετάρει τη βαλίτσα του φίλου της, με το κείμενο «my bf: i’ll pay for all your trips if you pack for me» να αναγράφεται σε αυτό. Ένα άλλο, με 1 εκατομμύριο προβολές, γράφει: «Δεν ονειρεύομαι εργασία. Ονειρεύομαι να ζω μια χαλαρή, θηλυκή ζωή και να είμαι μια καυτή νοικοκυρά. Είναι τόσο απλό».

Η επιλογή των γυναικών να μένουν στο σπίτι δεν είναι, φυσικά, κάτι καινούργιο, αν και είναι λιγότερο δημοφιλής από ό,τι ήταν πριν από 60 χρόνια. Αλλά αντί να περιμένουν ένα δαχτυλίδι για να αρχίσουν να εκτελούν οικιακά καθήκοντα όπως το σιδέρωμα γραβάτας, το ψήσιμο ολόκληρων κοτόπουλων ή την επιλογή δειγμάτων ταπετσαρίας, οι σύντροφοι που μένουν στο σπίτι περιποιούνται «το άλλο τους μισό» με παρόμοιο αφοσιωμένο τρόπο. Και ενώ πολλές γυναίκες που είναι παντρεμένες μένουν στο σπίτι για οικονομικούς λόγους, αυτή η τάση Gen Z TikTok φαίνεται να απορρίπτει την δουλειά.