Πόλεμος στη Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «πνίγει» τη Χαμάς – Βίντεο που φέρεται να πλημμυρίζει τούνελ της

Με κάθε τρόπο προσπαθεί το Ισραήλ να εξοντώσει τα στρατηγεία και τα στελέχη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με τους σφοδρούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα, οι IDF φέρεται να έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο τους να πλημμυρίσουν τις σήραγγες της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Βίντεο, που έχουν δημοσιευτεί στα social media, δείχνουν την άντληση θαλασσινού νερού από τον ισραηλινό στρατό, ενώ σε άλλα οι χρήστες ισχυρίζονται ότι οι IDF έχουν αρχίσει ήδη να πλημμυρίζουν τα τούνελ της Χαμάς.

BREAKING:

The Israeli Army has started pumping sea water into another Hamas terror tunnel system in Gaza to flush the terrorists out.

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 6, 2023