«Maleficent 3»: Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στο ρόλο της κακιάς μάγισσας 

Η Αντζελίνα Τζολί επιβεβαίωσε ότι θα επαναλάβει τον ρόλο της ως «Maleficent» στην τρίτη ταινία της Disney. Η 48χρονη ηθοποιός το ανακοίνωσε μέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «WSJ. Magazine». Ωστόσο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Το τρίτο φιλμ έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το σίκουελ, «Maleficent: Mistress of Evil». Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της.

Στις προηγούμενες ταινίες «Maleficent» έχουν πρωταγωνιστήσει η Ελ Φάνινγκ ως Aurora, η θετή κόρη της Maleficent, καθώς και οι Μισέλ Φάιφερ, Χάρις Ντίκινσον, Εντ Σκριν, Τσούετελ Έτζιοφορ, Τζούνο Τεμπλ και άλλοι.

Στην ίδια συνέντευξη η Τζολί άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θέλει να εγκαταλείψει οριστικά την υποκριτική, ενώ αποκάλυψε ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει το «ανθυγιεινό» Λος Άντζελες και να «περάσει περισσότερο χρόνο» στην Καμπότζη.

Η «Maleficent» είναι η κακιά νεράιδα στο κλασικό animation του 1959 «Η Ωραία Κοιμωμένη», με την Τζολί να την υποδύεται αρχικά στην ταινία του 2014. Μόλις πέντε χρόνια μετά, η ηθοποιός την υποδύθηκε ξανά στην ταινία «Mistress Of Evil».

Η πρωτότυπη ταινία του 2014 απέφερε 758 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έφερε άλλη μια επιτυχημένη προσθήκη στη σειρά σκοτεινών παραμυθιών της Disney. Η συνέχεια της ταινίας συγκέντρωσε 491,7 εκατομμύρια δολάρια.

Angelina Jolie confirms she will reprise her role as Maleficent in third installment of the Disney franchise… after hinting she wants to quit acting https://t.co/7ye27cpilg

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 6, 2023