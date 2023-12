Ταϊλάνδη: Λεωφορείο έπεσε σε δέντρο και κόπηκε στα δύο – 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια Ταϊλάνδη όταν διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε δέντρο και κόπηκε στα δύο. Ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με την αστυνομία, ανέρχεται σε 32.

Το λεωφορείο μεγάλων αποστάσεων ταξίδευε από την Μπανγκόκ προς το νότιο άκρο του βασιλείου όταν ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στο δέντρο, στην παραθαλάσσια επαρχία Πρατσούαπ Κίρι Καν τη νύχτα της Δευτέρας.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο δείχνουν το όχημα κομμένο στα δύο εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης και τμήμα του δέντρου να έχει διαπεράσει το όχημα και να έχει καρφωθεί στο εσωτερικό του.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 14 άνθρωποι είναι νεκροί και 32 τραυματίστηκαν», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

«Συνεργαζόμαστε με το νοσοκομείο για να εξακριβώσουμε το επίπεδο αλκοολαιμίας του», πρόσθεσε.

Τα ακριβή αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ωστόσο, οι έως τώρα αστυνομικές έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, ήταν άυπνος.

Thai bus accident kills 14, more than 20 injured

The bus’s front was split in half after the crash, according to state broadcaster ThaiPBS.

Read more: https://t.co/6qYg7bvS00#AajNews #bus #Thailand pic.twitter.com/UWW12i7C1g

— Aaj TV English (@AajNewsEnglish) December 5, 2023