Ιαπωνία: Ένας ταξιτζής συνελήφθη επειδή σκότωσε σκόπιμα ένα περιστέρι

Ένας οδηγός ταξί στο Τόκιο συνελήφθη επειδή σκότωσε εκ προθέσεως ένα περιστέρι με το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία που ερωτήθηκε σήμερα από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), προφανώς επειδή είχε εξαγριωθεί γιατί συνάντησε στον δρόμο του μια ομάδα αυτών των πτηνών.

Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη την περασμένη Κυριακή επειδή «χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του προκειμένου να σκοτώσει ένα περιστέρι», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο. «Δεν είναι θήραμα» έκρινε σκόπιμο να διευκρινίσει.

Τον περασμένο μήνα, αυτός ο οδηγός ταξί επιτάχυνε σημαντικά σε μια διασταύρωση μόλις άναψε πράσινο, προκειμένου να εφορμήσει σε μια ομάδα περιστεριών που βρίσκονταν στο έδαφος, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

