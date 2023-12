Σοκ στη Νιούκαστλ: Χάνει τη χρονιά ο βασικός της τερματοφύλακας

Η Νιούκαστλ πέτυχε σημαντική νίκη το βράδυ του Σαββάτου, αφού επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις Καρακάξες να ανεβαίνουν στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα και να φτάνουν τους 26 βαθμούς.

Παρ’ όλα αυτά, η νίκη αυτή αποδείχτηκε πύρρειος για την ομάδα του Έντι Χάου, η οποία θα πορευτεί σχεδόν για το υπόλοιπο της σεζόν με μια σημαντική απουσία.

Ο Νικ Πόουπ, ο βασικός τερματοφύλακας της Νιούκαστλ, υπέστη εξάρθρωση ώμου στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τους Κόκκινους Διαβόλους, με τον 31χρονο άσο να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.

Σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα από το Νησί, ο Άγγλος διεθνής θα μείνει εκτός για περίπου 4-5 μήνες. Ουσιαστικά ο Πόουπ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και θα κάνει αγώνα δρόμου για το EURO που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας, όπου θα βρίσκεται στην αποστολή του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, εφόσον ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πόουπ τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει καταγράψει συνολικά 20 εμφανίσεις και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 8 παιχνίδια.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Newcastle goalkeeper Nick Pope facing 4-5 months out after he sustained a shoulder injury vs Man United, reports @mcgrathmike. pic.twitter.com/IjiGaXXPNg

— EuroFoot (@eurofootcom) December 4, 2023