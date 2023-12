Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως «ξετρύπωσε» 800 τούνελ της Χαμάς στη Γάζα

Τα στρατεύματα του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι έχουν ανακαλύψει περισσότερα από 800 φρεάτια τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης με στόχο την παλαιστινιακή οργάνωση της Χαμάς, που ξεκίνησε στις 27 Οκτωβρίου, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περίπου 500 από αυτά έχουν ήδη καταστραφεί, είτε με την πυροδότηση εκρηκτικών στο εσωτερικό τους, είτε με τη σφράγισή τους.

The IDF says troops have discovered more than 800 tunnel shafts in the Gaza Strip since the beginning of the ground offensive. Around 500 of them have already been destroyed, either by setting off large amounts of explosives inside, or sealing them. The IDF says it has also… pic.twitter.com/DcURlywcyO

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 3, 2023