Αντίστροφη μέτρηση για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα – Οι επιδιώξεις των δύο πλευρών

Λίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας, με την συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σχεδόν τρεις μήνες από το τελευταίο τετ-α-τετ κορυφής, στο περιθώριο των εργασιών της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος της Τουρκίας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την Αθήνα να δηλώνει ότι στόχος της είναι να παγιωθεί η ηρεμία.

«Μας ενδιαφέρει αν μη τι άλλο να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, ηρεμία στα σύνορά μας, αποκλιμάκωση των έντονων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών για τις οποίες έχει έναν ρόλο και μία ευθύνη η Τουρκία, άρα θα εστιάσουμε σε αυτά κι αν μπορούμε να βρούμε και λύση στα διμερή ζητήματα που μας απασχολούν ακόμα καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ο ίδιος ο Ερντογάν εξάλλου, επανέλαβε σύμφωνα με το Anadolu, και σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους: «Ελπίζω ότι ξεκινά μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών». Πρόσθεσε δε πως η Τουρκία «προσπαθεί να κάνει περισσότερους φίλους και λιγότερους εχθρούς».

#BREAKING Turkish President Erdogan on his upcoming visit to Greece: ‘I hope a new era begins (between 2 countries). We are trying to make more friends and less enemies’ pic.twitter.com/aZYDoCR3rD

— Anadolu English (@anadoluagency) December 2, 2023