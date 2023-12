Ατλάντα: Τυλίχτηκε με την παλαιστινιακή σημαία και αυτοπυρπολήθηκε έξω από το προξενείο του Ισραήλ

Μία γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Ατλάντα των ΗΠΑ, πράξη που χαρακτηρίστηκε ως «ακραία πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας» από τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης.

Μια παλαιστινιακή σημαία βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και ήταν «μέρος της διαμαρτυρίας», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι η γυναίκα είχε τυλιχτεί με σημαία.

Η γυναίκα που αυτοπυρπολήθηκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

A woman draped in a Palestinian flag set herself on fire near the Israeli Consulate in Atlanta. She has been admitted to the hospital with serious injuries. This extreme form of protest by self-immolation is often used in South Asia. pic.twitter.com/Jxhln2Pkmd — Ashok Swain (@ashoswai) December 1, 2023

UPDATE: Atlanta Police say a women with a Palestinian flag attempted to light herself on fire outside the Israeli Consulate General in Atlanta. A security guard attempted to stop the individual and received burns to the body. Both were transported to the hospital and the woman is… https://t.co/gdEKoED5co pic.twitter.com/f55SNvX6DR — Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 1, 2023

Ένας φρουρός, που προσπάθησε να επέμβει, υπέστη εγκαύματα στο πόδι και στον καρπό. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του είναι άγνωστη.

Woman Sets Herself Alight Near Israeli Consulate In Atlanta, GA 🇺🇸 She was allegedly draped in a Palestinian flag and has been taken to hospital with serious injuries. pic.twitter.com/unjMg875eD — Michael Weingardt (@Michael_Wgd) December 1, 2023

Στο κτίριο, όπου συνέβη το περιστατικό, στεγάζονται διάφορες επιχειρήσεις εκτός από το ισραηλινό προξενείο.