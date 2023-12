Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο λόγος που κινδυνεύει με τιμωρία ο Ονάνα

Ο Άντρε Ονάνα είναι ένας από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν με τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα να ευθύνεται για πολλούς χαμένους βαθμούς αλλά και κακές ατομικές αποδόσεις, με την πιο πρόσφατη κόντρα στη Γαλατάσαραϊ.

Ωστόσο, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα χρειαστεί να πορευτούν χωρίς αυτόν από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου διότι θα εκπροσωπήσει την χώρα του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Παρόλο που οι σχέσεις του 27χρονου με τον προπονητή της εθνικής του ομάδας, Ριγκόμπερτ Σονγκ, είχαν «χαλάσει» με αποτέλεσμα να αποκληρωθεί. Βέβαια στο τέλος όλα πήγαν καλά και ο κίπερ της Γιουνάιτεντ μπορεί να αποτελέσει μέρος της αποστολής.

Τον τελευταίο καιρό στο μυαλό του Ονάνα έχει δημιουργηθεί η σκέψη να μην βοηθήσει τις προσπάθειες του Καμερούν και αντιθέτως να παραμείνει στην Αγγλία και να συνεχίσει με τη Μάντσεστερ στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Προφανώς αυτό γίνεται διότι ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να… εξιλεωθεί με κάποιον τρόπο για τις μέχρι πρότινος εμφανίσεις του.

Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να μην τιμωρηθεί καθώς δεν μπορεί ο κάθε παίκτης να αποφασίζει τι θα κάνει με την ομάδα του αν δεν έχει υπάρξει συμφωνία με την άλλη πλευρά. Συγκεκριμένα ο κανόνας αναφέρει:

«Παίκτης που έχει κληθεί από την ομοσπονδία του για μια από τις αντιπροσωπευτικές της ομάδες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την αντίστοιχη ομοσπονδία, δεν έχει το δικαίωμα να παίξει για τον σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. κατά την περίοδο για την οποία αφέθηκε ελεύθερος ή όφειλε να είχε αφεθεί ελεύθερος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, συν μια επιπλέον περίοδο πέντε ημερών».

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο Ονάνα να εκπροσωπήσει κανονικά την χώρα του με τον Αλτάι Μπαγιντίρ να έχει επιτέλους μία ευκαιρία να αποδείξει τι αξίζει αφότου αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους «κόκκινους διαβόλους».

🚨 | Andre Onana could be BANNED from playing for Man United under FIFA rules. pic.twitter.com/YvcIHLD6gJ

— SPORTbible (@sportbible) December 1, 2023