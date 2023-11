Αντρέ Ονάνα: Η... προσωποποίηση της φετινής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Νταβίντ Ντε Χέα, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να ζητάει την απόκτηση του Αντρέ Ονάνα από την Ίντερ.

Η διοίκηση του συλλόγου έκανε πράξη την επιθυμία του Ολλανδού, έβγαλε από τα ταμεία της πάνω από 50.000.000 ευρώ και τον έντυσε στα χρώματα της, με τον Καμερουνέζο να έρχεται με μεγάλες προσδοκίες και φιλοδοξίες, αλλά και περγαμηνές.

Το ξεκίνημα του ωστόσο στη Γιουνάιτεντ είναι τουλάχιστον απογοητευτικό, αφού μετά από 4,5 μήνες περίπου στον σύλλογο, ήδη αποτελεί αντικείμενο συζήτησης για αρνητικούς λόγους, έχει στερήσει πολλούς βαθμούς και νίκες από τους κόκκινους διαβόλους με τις γκάφες του, ενώ πλέον έχει αρχίσει η γκρίνια στις τάξεις των οπαδών, αλλά και της ομάδας.

Ο Ονάνα θεωρητικά είναι ένας τερματοφύλακας που ανήκει στους καλύτερους λόγω της ικανότητας του με την μπάλα στα πόδια, της ηρεμίας στο παιχνίδι του, αλλά και των εντυπωσιακών reflex και… επεμβάσεων που διαθέτει. Στον Άγιαξ και στην Ίντερ ήταν σταθερός και για αυτό τον λόγο «εκτόξευσε» και την αξία του, όμως στη Γιουνάιτεντ είναι τουλάχιστον ασταθής και υπέυθυνος για διψήφιο αριθμό τερμάτων που έχουν δεχτεί οι κόκκινοι διάβολοι.

Η Γιουνάιτεντ το βράδυ της Τετάρτης έπαιζε «τελικό» πρόκρισης στο «Αλί Σαμί Γεν» με τη Γαλατασαράι για την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση του Champions League και ήθελε μόνο νίκη. Το γρήγορο 2-0 με τους Γκαρνάτσο και Μπρούνο έβαλε τις βάσεις, όμως ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας τα έκανε… μαντάρα σε δύο φάουλ του Ζίγιες, έχοντας αστείες τοποθετήσεις.

Το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε στο τρίτο γκολ της Γαλατά με τον Αρτούκογλου, ο οποίος έπιασε μια «φωτοβολίδα» από το ύψος της περιοχής της Γιουνάιτεντ, όμως ξανά ο Ονάνα έχει λάθος τοποθέτηση και δέχεται το γκολ από την κλειστή γωνία. Κάτι που είναι ανεπίτρεπτο για γκολκίπερ σε τέτοιο επίπεδο.

Το παιχνίδι με τη Γαλατασαράι είναι όμως ένα από τα πολλά που ο Ονάνα έχει κάνει τεράστια λάθη. Οι αριθμοί λένε μεγάλες αλήθειες για το τι συμβαίνει φέτος με τον Ονάνα να είναι ικανός να βγάλει το… άπιαστο και να δεχτεί το πιο αστείο τέρμα. Έχει συμβεί μάλιστα σε πολλά ματς, με τους Άγγλους να λένε ότι μπορεί για το καλύτερο και για το χειρότερο και αποτελεί την… προσωποποίηση όλης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν στον αγωνιστικό χώρο.

Τα στατιστικά στο Champions League είναι για… γέλια με τη Γιουνάιτεντ να έχει δεχτεί 14 τέρματα στον όμιλο σε μόλις 5 παιχνίδια, έχοντας 11 παθητικό εκτός έδρας. Τα 14 γκολ είναι αρνητικό ρεκόρ για αγγλική ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το ακόμη χειρότερο για τον Ονάνα είναι πως σε συνολικά 20 παιχνίδια με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις έχει 33 γκολ παθητικό!

14 – Most goals conceded by an English team five games into a Champions League campaign:

14 – Manchester United (2023-24)

11 – Manchester United (1994-95)

11 – Tottenham (2019-20)

10 – Manchester United (1998-99)

10 – Manchester City (2012-13)

10 – Arsenal (2015-16)

Circus.

— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2023