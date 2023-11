Στον «αέρα» το Γαλατάσαραϊ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λίμνη το «RAMS Park» (vids)

Η ισχυρή καταιγίδα που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Κωσταντινούπολη έχει σαν αποτέλεσμα το γήπεδο της Γαλατάσαραϊ, «RAMS Park» να έχει μετατραπεί σε… λίμνη.

Κάπως έτσι η αναμέτρηση των Τούρκων κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions Leauge βρίσκεται στον… «αέρα».

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα οι διαιτητές του ματς έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο και «τσεκάρουν» αν είναι δυνατόν να διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας υπό αυτές τις συνθήκες

Θυμίζουμε πως ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:45.

A pitch inspection is currently taking place ahead of Galatasaray v Manchester United after heavy rain.

Imagine travelling to Turkey for the game to be called off, that’d be devastating for those United fans… 😭

Fingers crossed the game is on! 🤞 pic.twitter.com/Rw1l5BvnAM

— Football Away Days (@FBAwayDays) November 29, 2023