Ένα «τρελό» παιχνίδι με… απίστευτα γεγονότα! (vids+pics)

Έξι γκολ. Χατ-τρικ. Από 3-0 στο 34’ σε 3-3 στο 72’. Αποβολή. Γεγονότα που συνέβησαν για πρώτη φορά, αλλά και κάποια άλλα που έγιναν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ένα από τα πιο «τρελά» παιχνίδια των τελευταίων ετών στο Champions League ή πολύ απλά το Μπενφίκα – Ιντερ.

Οι Πορτογάλοι υποδέχθηκαν τους Ιταλούς στο «Ντα Λουζ» για την 4η αγωνιστική των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και ήθελαν πάση θυσία τη νίκη για να μπουν δυναμικά στο κόλπο της διεκδίκησης της τρίτης θέσης, που οδηγεί στο Europa League.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά το παιχνίδι και προηγήθηκαν μόλις στο 5ο λεπτό με γκολ του Ζοάο Μάριο. Μάλιστα, η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη για την Μπενφίκα, η οποία στο 13’ έκανε το 2-0 και πάλι με τον Πορτογάλο, ο οποίος στο 34’ σημείωσε χατ-τρικ και το 3-0 για τους Αετούς.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Ιντερ που δέχεται δύο γκολ στο Champions League στα πρώτα 15 λεπτά μιας αναμέτρησης.

Επίσης, ο Ζοάο Μάριο έγινε ο δεύτερος παίκτης που σκοράρει χατ-τρικ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Ιντερ, μετά τον Γκάρεθ Μπέιλς στις 20/10/2010, όταν ο Ουαλός αγωνιζόταν με τη φανέλα της Τότεναμ.

Το πρώτο μέρος ήταν ιδανικό για την Μπενφίκα, όμως, στο δεύτερο τα πράγματα άλλαξαν άρδην, με τους Ιταλούς να βγάζουν αντίδραση και να μειώνουν στο 51’ με τον Μάρκο Αρναούτοβιτς. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Αυστριακού επιθετικού στο Champions League μετά από 4740 μέρες, καθώς είχε να σκοράρει από τον Δεκέμβριο του 2010, όταν ακόμα αγωνιζόταν στην Βέρντερ Βρέμης. Μάλιστα, εκείνο το γκολ ήταν απέναντι στην νυν ομάδα του: Την Ιντερ. Η διαφορά των 4740 ημερών είναι το μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ δύο γκολ ενός παίκτη στην ιστορία του Champions League.

Επτά λεπτά μετά το ιστορικό γκολ του Μάρκο Αρναούτοβιτς, η Ιντερ πέτυχε ένα ακόμα με τον Νταβίντ Φρατέσι και μείωσε σε 3-2, ενώ στο 74’ ισοφάρισε σε 3-3 με πέναλτι του Χιλιανού, Αλέξις Σάντσες. Ένα γκολ που της έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες της για την πρώτη θέση του ομίλου. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που μένει πίσω με διαφορά τριών γκολ στο Champions League η Ιντερ και δεν χάνει.

Το… κερασάκι στην τούρτα του επεισοδιακού παιχνιδιού του «Ντα Λουζ» ήταν η απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Αντόνιο Σίλβα, μετά από υπόδειξη του VAR στο 84’, για το μαρκάρισμα πάνω στον Νικολά Μπαρέλα. Ένα από τα πιο… τρελά ματς των τελευταίων ετών στο Champions League.

Όλα ανοιχτά για πρωτιά και τρίτη θέση

Μετά το 3-3 της Μπενφίκα με την Ιντερ και το 0-0 της Σοσιεδάδ με την Σάλτσμπουργκ, η κατάσταση στον όμιλο έχει ως εξής:

1) Σοσιεδάδ 11

2) Ιντερ 11

3) Σάλτσμπουργκ 4

4) Μπενφίκα 4

Την επόμενη αγωνιστική η Ιντερ θα υποδεχθεί την Σοσιεδάδ στο Μιλάνο και η Σάλτσμπουργκ την Μπενφίκα. Δύο ματς που θα κρίνουν την πρώτη και την τρίτη θέση του ομίλου. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου Σοσιεδάδ και Ιντερ είχαν έρθει ισόπαλες με 1-1, ενώ η ομάδα της Αυστρίας είχε επικρατήσει στη Λισαβόνα με 2-0.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ιντερ με νίκη ή με 0-0 βγαίνει σίγουρα πρώτη, ενώ εάν το ματς έρθει 1-1 η πρώτη θέση θα κριθεί με βάση τον κανονισμό που αφορά τον συντελεστή τερμάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα βγει πρώτη η Σοσιεδάδ, που έχει 7-2 έναντι 8-5 της Ιντερ. Πρώτη θα βγει φυσικά και σε περίπτωση που νικήσει στην Ιταλία.

Οσον αφορά στη μάχη της τρίτης θέσης και της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League, η Σάλτσμπουργκ βγαίνει πρώτη με νίκη ή ισοπαλία, ανεξαρτήτου σκορ, όπως επίσης και με ήττα 1-0. Η Μπενφίκα θέλει νίκη με 3-0 ή με 4-1, 5-2 κτλ για να περάσει με το κριτήριο της διαφοράς των γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Εάν νικήσει με 2-0 θα ισχύει το αντίστοιχο κριτήριο με αυτό της μάχης Σοσιεδάδ-Ιντερ και στην τρίτη θέση θα τερματίσει η Σάλτσμπουργκ, που έχει 3-5 έναντι 4-10 της πορτογαλικής ομάδας.