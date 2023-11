Τεράστια καινοτομία στο ποδόσφαιρο – Τι αναφέρει η «Equipe» (Pic)

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την IFAB! Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Equipe», το όργανο που είναι αρμόδιο για τον καταρτισμό των κανονισμών στο ποδόσφαιρο, συναίνεσε ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται η προσωρινή αποβολή στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, σε όσες Ομοσπονδίες το επιλέξουν.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι οι διαιτητές θα μπορούν να αποβάλουν για δέκα λεπτά έναν παίκτη, με την IFAB να δίνει μάλιστα και συγκεκριμένες οδηγίες για τις περιπτώσεις στις οποίες θα μπορεί ένας διαιτητής να κάνει χρήση αυτής της τιμωρίας.

Η αποβολή αυτή λοιπόν θα ισχύει σε περιπτώσεις διαμαρτυρίας από τους ποδοσφαιριστές (με εξαίρεση τους αρχηγούς των ομάδων), αλλά και σε φάουλ τακτικής, για παράδειγμα όταν ένας αμυνόμενος παίκτης προσπαθεί να σταματήσει μια αντεπίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μέτρο έρχεται σε μια προσπάθεια για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των παικτών και των προπονητών και την αύξηση σεβασμού προς τους διαιτητές. H εφαρμογή, από όσους το επιθυμούν, θα γίνει από τον Μάρτιο του 2024.

