Ανακοίνωσε νέο διευθυντή ποδοσφαίρου ο Άγιαξ (pic)

Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στον Άγιαξ καθώς ο Αίαντας ανακοίνωσε τον Μαράιν Μπέουκερ ως νέο διευθυντή ποδοσφαίρου, μια νέα διοικητική θέση που υπάγεται στον γενικό διευθυντή. Το συμβόλαιο του 39χρονου Μπέουκερ θα έχει διάρκεια από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως την 1η Ιουλίου 2028. Θα είναι υπεύθυνος για την ακαδημία νέων, και για τα τμήματα σκάουτινγκ και ανάλυση ποδοσφαίρου.

«Ο Άγιαξ είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιρικός σύλλογος με πλούσια ιστορία και τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον. Ανυπομονώ να ξεκινήσω σύντομα και να γίνω μέλος μιας ομάδας, με κοινό στόχο να επιστρέψει ο Άγιαξ στην κορυφή. η κορυφή», είπε ο Μπέουκερ, γεννημένος στο Άρνεμ στις 21 Σεπτεμβρίου 1984.

Το 2007 ξεκίνησε ως συντονιστής ανάπτυξης του τομέα ταλέντων στην Άλκμααρ, μετά την οποία εργάστηκε στον σύλλογο της Άλκμααρ από το 2013 έως το 2021 στη θέση του επικεφαλής ανάπτυξης & στρατηγικής ποδοσφαίρου. Στα τέλη του 2021, εντάχθηκε στην Κουίνς Παρκ ως διευθυντής ποδοσφαίρου.

