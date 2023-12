Αινιγματικός ο Μέσι: «Θα δούμε για το επόμενο Μουντιάλ» (pic)

Στην καριέρα του και σε όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα αναφέρθηκε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος τόνισε πως έχει κατακτήσει τα πάντα και θεωρεί θρίαμβο πως μπόρεσε να κερδίσει τον λαό της Αργεντινής.

Παράλληλα, ο 36χρονος σούπερ σταρ πήρε θέση και για την πιθανότητα να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επισημαίνοντας πως λόγω ηλικίας είναι δύσκολο, αλλά δεν αποκλείει κάτι.

Για όσα έχει πετύχει: «Έχω καταφέρει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, είναι ελάχιστοι οι παίκτες που μπορούν να το πουν αυτό και ευτυχώς εγώ είμαι ένας από αυτούς.

Με όλα αυτά που λέγονταν για μένα, προσωπικά θεωρώ θρίαμβο το ότι μπόρεσα να κερδίσω τον λαό της Αργεντινής. Πλέον με λατρεύει το 95% ή μάλλον και το 100% της Αργεντινής κι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για μένα.

Για το Μουντιάλ 2026: «Τώρα θέλω να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα περισσότερο από ποτέ. Νιώθω πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι και θέλω να το απολαύσω αυτό.

Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα συμβεί σε δύο ή τρία χρόνια γιατί αυτό είναι πολύς καιρός στο ποδόσφαιρο. Ακόμα δεν έχω στο μυαλό μου το επόμενο Μουντιάλ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα είμαι εκεί.

Όμως το πιο λογικό, λόγω ηλικίας και άλλων καταστάσεων, είναι ότι δεν θα παίξω σε άλλο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά θα το δούμε, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα».

Leo Messi: «There are very few players who can say that they have achieved everything in football, and thank God I am one of them.» @PolloVignolo 🔥 pic.twitter.com/Gr6NzcGQRb

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 1, 2023