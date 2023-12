Shane MacGowan: Το punk είδωλο της ιρλανδικής μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών

Ως ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες συγκροτημάτων όλων των εποχών και δημιουργός του «Fairytale of New York», ο MacGowan έδωσε νέα πνοή στο punk με τη δύναμη της ιρλανδικής παραδοσιακής μουσικής.

Η σύζυγος του Victoria Mary Clarke έγραψε σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Shane είναι ο έρωτας της ζωής μου … Είμαι ευλογημένη που τον γνώρισα και τον αγάπησα και που αγαπήθηκα τόσο πολύ και άνευ όρων από εκείνον».

Ο Ιρλανδός πρόεδρος Μάικλ Χίγκινς ήταν μεταξύ εκείνων που απέδωσαν φόρο τιμής, γράφοντας: «Τα λόγια του έχουν φέρει τον ιρλανδικό λαό όλου του κόσμου κοντά με τον πολιτισμό και την ιστορία του»

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο MacGowan νοσηλεύτηκε με ιογενή εγκεφαλίτιδα, με αποτέλεσμα να περάσει πολλούς μήνες στην εντατική.

«Ντρεπόμουν που δεν είχα τα κότσια να ενταχθώ στον IRA – και οι Pogues ήταν ο τρόπος μου να το ξεπεράσω αυτό»

Ο MacGowan θέλησε να «προσφέρει» τη δύναμη της ιρλανδικής παραδοσιακής μουσικής στη ροκ σκηνή, με τη μουσική του να εμπνέεται από τη λογοτεχνία, τη μυθολογία και τη Βίβλο. «Ηταν φανερό ότι ό,τι μπορούσε να γίνει με μια τυπική ροκ μορφή, είχε γίνει, πολλές φορές, εντελώς λάθος», δήλωσε στο NME το 1983, όταν οι Pogues ξεκινούσαν να εδραιώνονται. «Απλά θέλαμε να δημιουργήσουμε μια μουσική που έχει ρίζες και είναι γενικά πιο δυνατή και έχει περισσότερη «αγριάδα» και συναίσθημα.

Συχνά έγραφε για την ιρλανδική κουλτούρα και τον εθνικισμό και τις εμπειρίες της ιρλανδικής διασποράς. Στις αρχές της καριέρας του, εμφανιζόταν συχνά με μια στολή union jack – αλλά στο ντοκιμαντέρ του Julien Temple το 2020, Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, είπε: «Ντρεπόμουν που δεν είχα τα κότσια να ενταχθώ στον IRA – και οι Pogues ήταν ο τρόπος μου να το ξεπεράσω αυτό».

Οι Pogues αναζωπύρωσαν τη φολκ μουσική

Ο Billy Bragg ήταν ανάμεσα στους μουσικούς που εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την τέχνη του MacGowan, λέγοντας «είναι ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς της γενιάς μου … οι Pogues αναζωπύρωσαν τη φολκ μουσική στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και τα τραγούδια του έδωσαν έμφαση στη στιχουργία, ανοίγοντας πόρτες για ανθρώπους σαν εμένα και άλλους».

