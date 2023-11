Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει, αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, στη σύνοδο της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι.

Την Παρασκευή, στις 11:30 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο Francine Lacqua.

Στις 12:15, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το ελληνικό περίπτερο.

Στις 12:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «9th Our Ocean Conference 2024: Priorities and Opportunities» και στις 14:30 στην εκδήλωση «Unveiling the next GR -Eco Island», που διοργανώνονται από την ελληνική αντιπροσωπεία.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην ολομέλεια της συνόδου.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην COP28 ενέκριναν επίσημα μια συμφωνία για τη δημιουργία ταμείου για τις κλιματικές καταστροφές

Να σημειωθεί ότι οι χώρες που συμμετέχουν στην 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) ενέκριναν την Πέμπτη επίσημα μια συμφωνία για τη δημιουργία ταμείου για τις κλιματικές καταστροφές.

Η συμφωνία υιοθετήθηκε ύστερα από την εναρκτήρια τελετή της COP28 και έγινε δεκτή με τις ενθουσιώδεις επευφημίες των συνέδρων.

Απεσταλμένοι από ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες σχεδίασαν τη συμφωνία αυτή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που έγιναν φέτος.

Προβλέπει τη δημιουργία ταμείου, που θα βοηθά τις ευάλωτες χώρες να διαχειριστούν το κόστος ζημιών και απωλειών που σχετίζονται με κλιματικές καταστροφές και ακραία φαινόμενα, όπως ξηρασία, πλημμύρες και άνοδο της στάθμης των θαλασσών.