Επιμένει ο Σούνακ για τον Μητσοτάκη: Δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του για τη συνάντηση

Αμετανόητος μοιάζει ο Ρίσι Σούνακ για την ακύρωση της συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή δηλώσεις του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας πως «όταν άνθρωποι δίνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις κρατούν».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι ο Έλληνας ομόλογός του έσπασε τις «διαβεβαιώσεις» του να μην ασκήσει πιέσεις για την επιστροφή των αρχαίων που εκτίθενται και ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο – κάτι που η Αθήνα έχει αρνηθεί.

«Ήταν σαφές ότι ο σκοπός της συνάντησης δεν ήταν να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα για το μέλλον, αλλά να τραβήξει την προσοχή (ο κ. Μητσοτάκης) και να ξανασυζητηθούν θέματα του παρελθόντος» υποστήριξε.

Ο Ρίσι Σούνακ αναφέρθηκε στη διπλωματική «διαμάχη» απαντώντας στον ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον ρώτησε γιατί επέδειξε «πολιτική μικρότητα» ακυρώνοντας τη συνάντηση με μια «φίλη χώρα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, όπου θα συζητούνταν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η παράνομη μετανάστευση». «Αντί να συναντηθούν και να συζητήσουν τόσο σοβαρά ζητήματα, επέλεξε να εξευτελίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό και να ακυρώσει τη συνάντησή τους την τελευταία στιγμή» είπε ο Στάρμερ.

Labour leader Sir Keir Starmer accused Rishi Sunak of “losing his marbles” in a Greek artifact jibe during Prime Minister’s Questions.

Starmer said: «Never mind the British Museum – it’s the prime minister who has obviously lost his marbles». pic.twitter.com/N1xtJZ1DxT

— The Independent (@Independent) November 29, 2023