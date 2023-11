Έκθετος ο Σούνακ: Θύμωσε και τους Βρετανούς – «Μικροπρέπεια» η ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη

Η ακύρωση από τον Ρίσι Σούνακ της προγραμματισμένης συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Βρετανία.

Τόσο ο βρετανικός λαός όσο και οι Εργατικοί εκφράζουν την αντίθεσή τους με τη στάση του Σούνακ, την οποία χαρακτηρίζουν από «παράξενη» μέχρι «αξιολύπητη»

Οι Εργατικοί κάνουν λόγο για «αξιολύπητη στάση» του Βρετανού πρωθυπουργού και χαρακτηρίζουν «μικροπρέπεια» την ακύρωση του ραντεβού με τον Μητσοτάκη.

Εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος επέκρινε την απόφαση του Σούνακ, λέγοντας ότι «το να ξεκινάει μια διαμάχη με έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ για «να γίνει πρωτοσέλιδο», δείχνει πόσο αδύναμος είναι. Ο πρωθυπουργός πρέπει να μιλάει για την οικονομία, τη μετανάστευση, τη Μέση Ανατολή. Αυτά περιμένει η χώρα από έναν ηγέτη, αλλά ο Ρίσι Σούνακ δεν είναι ηγέτης».

Labour: «To pick a fight with a NATO ally for the sake of a headline shows just how weak Rishi Sunak is. He should have been talking about the economy, immigration, the Middle East, that’s what the country would expect from a leader but Rishi Sunak is no leader.»…

