Μάθιου Πέρι: Συγκινεί ο πατριός του ένα μήνα μετά τον θάνατό του

Οι αγαπημένοι του Μάθιου Πέρι, συμπεριλαμβανομένου του πατριού του Κιθ Μόρισον, μίλησαν έναν μήνα μετά το θάνατο του σταρ των «Friends». Η οικογένεια του εκλιπόντος ηθοποιού δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με το «Matthew Perry Foundation» προς τιμήν της «Giving Tuesday», μιας ημέρας για την υπεράσπιση και τη συμμετοχή σε φιλανθρωπικές προσπάθειες.

«Είναι σημαντικό για εμάς ως οικογένεια να τιμήσουμε την κληρονομιά του Μάθιου», αναφέρει η δήλωση, μέσω του Entertainment Tonight. «Η δυνατότητα που έχει το “Matthew Perry Foundation” να βοηθήσει όσους υποφέρουν από αυτή την ασθένεια είναι κάτι που είμαστε περήφανοι που το φέρνουμε στον κόσμο».

Το ίδρυμα ιδρύθηκε στις 3 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Πέρι σε ηλικία 54 ετών από προφανή πνιγμό στις 28 Οκτωβρίου. Ο οργανισμός πρόκειται να βοηθήσει όσους παλεύουν με τους δικούς τους εθισμούς.

Ο Μόρισον έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου. «Αυτό δεν είναι κάτι που συνηθίζω να κάνω, αυτό το γήπεδο. Αλλά φέτος είναι διαφορετικό. Και αύριο είναι η “Giving Tuesday”», έγραψε ο παρουσιαστής του «Dateline» στο X, πρώην Twitter. «Κάντε ό,τι μπορείτε – θα ήταν ευγνώμων».

