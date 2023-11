Ιράν: Εχει εκτελέσει μέχρι στιγμής φέτος πάνω από 700 ανθρώπους

Τουλάχιστον επτακόσιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκαν μέχρι στιγμής φέτος στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σύμφωνα με τη Hengaw, οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία.

Η ΜΚΟ, που ανακοίνωσε τον αριθμό αυτό μέσω X, δεν διευκρίνισε πόσοι καταδικασθέντες σε θάνατο είχαν εκτελεστεί το 2022.

In our latest tweet regarding the execution of 700 inmates, the data covers the period from the beginning of 2023 until now. https://t.co/CTYv0XzcXH

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) November 27, 2023