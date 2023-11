Ιράν: Απαγχονίστηκε 17χρονος που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο

Δεκαεπτάχρονος έφηβος, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο στο Ιράν, εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού, ανέφεραν χθες Σάββατο δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Χαμιντρεζά Αζαρί απαγχονίστηκε την Παρασκευή στη φυλακή της Σαμπζεβάρ, πόλης στην επαρχία Χορασάν ι Ραζαβί (βορειοανατολικά), ανέφεραν οι ΜΚΟ Hengaw και Iran Human Rights (IHR), οι οποίες έχουν και οι δυο την έδρα τους στη Νορβηγία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International, το οποίο μεταδίδει περιεχόμενο στα περσικά, επιβεβαίωσε την εκτέλεσή του. Ο έφηβος ήταν 16 ετών τη στιγμή του εγκλήματος, τον περασμένο Μάιο, όταν φέρεται να σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, και 17 ετών προχθές, όταν θανατώθηκε, τόνισαν οι Hengaw και IHR, επικαλούμενες έγγραφα που συμβουλεύτηκαν.

Η εκτέλεσή του κατά συνέπεια αποτελεί νέα παραβίαση από πλευράς Ιράν της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, που ορίζει ρητώς πως οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών είναι παιδί, τόνισαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

The barbaric regime in Iran has executed 17 year old #HamidrezaAzari who was only 16 years old at the time of his conviction. The Islamic Republic is a leading executioner of juvenile offenders, with girls as young as 9 and boys as young as 15 sentenced to death following unfair… pic.twitter.com/Xz29YK5MrS

«Το Ιράν είναι μια από τις λιγοστές χώρες που καταδικάζουν παιδιά σε θάνατο» κι εκτελεί περισσότερους ανήλικους από όλες τις άλλες, στηλίτευσε η IHR, σύμφωνα με τα δεδομένα της οποίας έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον 68 ανήλικοι από το 2010.

Στο Ιράν «πρέπει να είσαι 18 για να αποκτήσεις δίπλωμα οδήγησης, αλλά αρκεί να είσαι 15 ετών για να σε κρεμάσουν», τόνισε δηκτικά μέσω X (του πρώην Twitter) ο διευθυντής της IHR, ο Μαχμούντ-Αμιρί Μογαντάμ.

In the Islamic Republic, if you want a driving license you must be 18 years old, but to be hanged it’s enough to be 15 years. #HamidrezaAzari was 16 at the time of committing the alleged offense and 17 when he was hanged yesterday morning! Islamic Republic of Iran is the only… https://t.co/K5PSxQI3qT

— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) November 25, 2023