Γάζα: Αντιδράσεις Γερμανίας – Γαλλίας για την ελευθέρωση γερμανών και γαλλοϊσραηλινών ομήρων

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ χαιρέτισε χθες Δευτέρα την ελευθέρωση ένδεκα ομήρων, συμπεριλαμβανομένων «δυο εφήβων με τη γερμανική υπηκοότητα», στο πλαίσιο της συμφωνίας ανακωχής του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς (φωτογραφία, επάνω, από Children’s Medical Center of Israel/via Reuters).

«Επειτα από 52 ημέρες δεινών και απελπισίας, η μητέρα τους μπορεί να πάρει τα παιδιά στην αγκαλιά της ξανά. Σκέφτομαι τις οικογένειες που συνεχίζουν να περιμένουν και ανησυχούν. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε τους δικούς σας στην αγκαλιά σας ξανά», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών μέσω X.

Weitere 11 Geiseln sind frei, darunter zwei deutsche Teenager. Nach 52 Tagen Leid & Verzweiflung kann ihre Mutter sie wieder in die Arme nehmen. Ich denke an die Familien, die weiter bangen. Wir tun alles dafür, dass auch sie ihre Liebsten wieder in die Arme schließen können. 1/2

— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 27, 2023