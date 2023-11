HRW: Ο πρώην επικεφαλής της προειδοποιεί για περισσότερες απώλειες αμάχων αν δεν παραταθεί η εκεχειρία

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Χ, ο Κένεθ Ροθ, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προειδοποίησε πως αν το Ισραήλ συνεχίσει τις μάχες στη Γάζα μετά την τετραήμερη εκεχειρία, «κινδυνεύει να διπλασιάσει τις απώλειες μεταξύ των αμάχων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου πληθυσμού της Γάζας έχει πλέον στριμωχτεί στο νότο».

Επισήμανε ότι το νότιο τμήμα του πολιορκημένου θύλακα, όπου το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους της βόρειας και κεντρικής Γάζας να εκκενώσουν, «υποτίθεται ότι ήταν ασφαλέστερο».

Τμήματα της νότιας Γάζας, ωστόσο, δέχθηκαν επίσης ανελέητους βομβαρδισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Χαν Γιουνίς και Ράφα.

If Israel resumes fighting after the four-day truce and starts attacking southern Gaza, it risks double the civilian casualties because most of Gaza’s northern population has now been crammed into the south, which was supposed to have been safer. https://t.co/7SyxWVUcwc

