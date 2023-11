Έρχεται και στην Ελλάδα η θρυλική παράσταση CALLAS – PARIS, 1958

Η ξακουστή παράσταση της Μαρίας Κάλλας στην Όπερα του Παρισιού για πρώτη φορά στους Κινηματογράφους σε έγχρωμη 4K αποκατάσταση και Dolby Atmos, στις 2 & 3 Δεκεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, το μυθικό της ντεμπούτο στην Όπερα του Παρισιού, η θρυλική παράσταση που έδωσε για μία και μόνο βραδιά στις 19 Δεκεμβρίου του 1958 προκαλώντας ανεπανάληπτο παγκόσμιο θαυμασμό, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε έγχρωμη 4K αποκατάσταση και Dolby Atmos, αποκλειστικά για τη μεγάλη οθόνη.

Από τη δημιουργική ομάδα της πολυβραβευμένης ταινίας «Maria by Callas». Σε σκηνοθεσία και παραγωγή του σπουδαίου Γάλλου σκηνοθέτη Tom Volf, που έχει εξελιχθεί στον σημαντικότερο συλλέκτη και ειδικό του έργου της Μαρίας Κάλλας παγκοσμίως, συμπαραγωγή και αποκατάσταση από τον Samuel Francois-Steininger και παγκόσμια διανομή από την Piece of Magic Entertainment.

Με τις μυθικές άριες της Κάλλας από τα έργα Νόρμα, Τροβατόρε, ο Κουρέας της Σεβίλλης και ολόκληρη τη Β’ πράξη από την Τόσκα.

Η ταινία πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα το Σάββατο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης παρουσία των δημιουργών της, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και γοητεύοντας το κοινό της αιώνιας πόλης. Υψηλού συμβολισμού η παρουσία της στενής φίλης της Μαρίας Κάλλας Nadia Stancioff και της Cecilia Giorgio, κόρης του Tito Gobbi, συμπρωταγωνιστή της Μαρίας Κάλλας -ως θρυλικός Scarpia- στην Τόσκα εκείνης της μαγευτικής βραδιάς, οι οποίες έκαναν δηλώσεις φανερά συγκινημένες παρακολουθώντας την ιστορική προβολή.

L’omaggio di #RoFF18 a Maria Callas si conclude con l’anteprima mondiale di «Callas, Paris, 1958» di Tom Volf che racconta l’esordio della divina all’Opéra di Parigi in un concerto che si prevedeva leggendario e si rivelò uno degli eventi musicali del secolo. pic.twitter.com/bPspnWRRdz

Από σήμερα, η σπουδαία ταινία ταξιδεύει σε 40 και πλέον χώρες για να παρουσιαστεί σε περισσότερους από 1.000 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Αυστραλίας, της Νότιας Ζηλανδίας και της Ιαπωνίας.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο η ταινία θα προβληθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου σε επιλεγμένους κινηματογράφους.

CALLAS – PARIS, 1958

Στην επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση της μεγάλης σοπράνο, η Volf Productions και η Composite Films ανακοινώνουν ότι μια από τις σπουδαιότερες κινηματογραφημένες ερμηνείες της Μαρίας Κάλλας, όλων των εποχών, έχει πλέον αποκατασταθεί σχολαστικά από τις αρχικές μπομπίνες σε χρώμα, ανάλυση 4Κ και ήχο Surround Dolby Atmos και προορίζεται για τη μεγάλη οθόνη με τον τίτλο «CALLAS– PARIS, 1958».

Μόλις επιλέχθηκε στην κατηγορία «History of Cinema» για να προβληθεί ως ειδική προβολή στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το «CALLAS – PARIS, 1958» αποτελεί το τελευταίο δημιούργημα πίσω από το βραβευμένο και αναγνωρισμένο από τους κριτικούς ντοκιμαντέρ Maria By Callas (2017) και διανέμεται παγκοσμίως από την Piece of Magic Entertainment.

Η πρόσφατα αποκατεστημένη ταινία για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου έγχρωμη, θα λάβει παγκόσμια αποκλειστική κινηματογραφική προβολή, που θα κυκλοφορήσει μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2023. Στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 2 & 3 Δεκεμβρίου.