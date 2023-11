Justin 4 All: Ο Κλάιφερτ έγινε ο νέος… Γιόβετιτς και έγραψε ιστορία (vids+pic)

Η νίκη της Μπόρνμουθ στην έδρα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 3-1 για την 13η αγωνιστική της Premier League μπορεί να πέρασε απαρατήρητη από το ευρύ κοινό, λόγω ονομάτων των δύο ομάδων, αλλά ήταν πολύ σημαντική, καθώς γράφτηκε ιστορία από τον 24χρονο Τζάστιν Κλάιφερτ: Τον γιο του σπουδαίου Ολλανδού «μπόμπερ», Πάτρικ Κλάιφερτ.

Ο winger της Μπόρνμουθ έβαλε γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+3’) για το 2-0 της ομάδας του και έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής, μετά τον επιθετικό του Ολυμπιακού Στέφαν Γιόβετιτς, που έχει σκοράρει και στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 και Bundesliga) στον 21ο αιώνα.

5 – Justin Kluivert has become the second player to score in each of the big 5 European leagues (Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 and German Bundesliga) in the 21st century, after Stevan Jovetic. Completed. #SHUBOU pic.twitter.com/WbssCxiWgw

— OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2023