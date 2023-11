«Βόμβες» για Μέσι από Βραζιλία: «Απάτησε την Αντονέλα με γνωστή δημοσιογράφο από την Αργεντινή»

Βραζιλιάνικα μέσα ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» της σχέσης Αντονέλα-Μέσι. Μετά τη νίκη της Αργεντινής μέσα στο «Μαρακανά» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 τα μέσα της χώρας ανέφεραν ότι ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι απάτησε τη σύζυγό του τα τελευταία 15 χρόνια με τη γνωστή δημοσιογράφο, Σόφι Μαρτίνες που καλύπτει το ρεπορτάζ της Αλμπισελέστε.

Υπενθυμίζουμε πως πριν μερικές εβδομάδες κυκλοφορούσαν φήμες ότι το ζευγάρι περνάει μία κρίση στη σχέση του και βρισκόταν πολύ κοντά στο χωρισμό.

Η «Directo de Miolo» αποκαλύπτει πως ο λόγος της κρίσης είναι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Βέβαια, Μέσι και Αντονέλα γνωρίζονται από πολύ μικρή ηλικία και σύμφωνα με τα όσα γράφονται στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες χώρες, οι δυο τους προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση για τα τρία παιδιά τους.

Ένα πιθανό σενάριο για όλα τα δημοσιεύματα ίσως είναι η ήττα της Βραζιλίας μέσα στο «Μαρακανά» η οποία τάραξε τα νερά στις τάξεις της σελεσάο καθώς όχι μόνο ο Μέσι είχε μία έντονη λογομαχία με τον Ροντρίγκο αλλά κα τα δσοβαρά επεισόδια που έγιναν πριν την ένραξη του αγώνα.

🚨GRAVE: Após mais de 15 anos de juntos, Messi e Antonela enfrentam a maior crise de seu casamento, inclusive, estariam a um ponto da separação.

A jornalista Sofia Martinez é apontada como a pivô da crise no casamento do jogador, de acordo com a imprensa espanhola. pic.twitter.com/S6hpTFQQo8

— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 24, 2023