Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποχωρεί ο Φαν Ντε Μπεκ τον Γενάρη

Ο Ντόνι Φαν Ντε Μπεκ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «κόκκινους διαβόλους» ύστερα από 3,5 χρόνια στον αγγλικό σύλλογο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την οποία αποκάλεσε «θρυλική ομάδα».

«Την περασμένη σεζόν έμεινα εκτός αγωνιστικής δράσης για μήνες λόγω του τραυματισμού μου στο γόνατο. Είναι μια τρομερή απώλεια. Το εκτιμώ ακόμη περισσότερο επειδή έχω μια υπέροχη δουλειά.

Είμαι σε έναν θρυλικό σύλλογο και εξακολουθώ να είμαι περήφανος που φοράω τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάθε μέρα. Αλλά τώρα είμαι γεμάτος ενέργεια, έχω επιστρέψει σε εξαιρετική φόρμα και προπονούμαι σαν θηρίο. Ήρθε η ώρα να κάνω μια άλλη επιλογή».

Ο 26χρονος ήταν αρκετά άτυχος στη θητεία του στην αγγλική ομάδα καθώς οι συνεχόμενοι τραυματισμού δεν του επέτρεψαν να κάνει πράξη όλα όσα είχαμε δει να κάνει με τον Άγιαξ τη σεζόν 2019-2020. Πέρα από αυτό υπήρχαν ζητήματα με τον Όλε Γκούναρ Σόλτσκιερ ο οποίος δεν τον προτιμούσε ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να δοθεί για 6 μήνες δανεικός στην Έβερτον και στη συνέχεια να επιστρέψει ξανά.

Φέτος ο συμπατριώτης του, Έρικ Τεν Χαγκ, δεν του έδωσε τις ευκαιρίες που περίμενε και σε συνδυασμό πάλι με τους τραυματισμούς όπου συνολικά τον άφησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από 50 παιχνίδια.

Έτσι ο ίδιος αποφάσισε πως το καλύτερο για εκείνον είναι να βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη για το καλό της καριέρας του. Σε όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόταν στον σύλλογο κατέγραψε 62 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ.

