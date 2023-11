Γάζα: Η Χαμάς θα απελευθερώσει άνευ όρων 23 Ταϊλανδούς ομήρους μετά από συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Ιράν

Η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει χωρίς όρους 23 Ταϊλανδούς ομήρους που κρατά στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Al-Araby Al-Jadeed.

Η απελευθέρωση των Ταϊλανδών ομήρων δεν θα συνδεθεί με τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς για την απελευθέρωση δεκάδων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από μαχητές, καθώς και Παλαιστινίων που έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ, ανέφερε το πρακτορείο.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση του Ιράν μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης, όπως ανέφερε ο ιστότοπος.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των 23 ομήρων της που κρατούνται στη Γάζα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη ομάδα αλλοδαπών που κρατείται από την μαχητική ομάδα, ανέφερε το AP.

Αιγυπτιακή πηγή αφού ήρθε σε επαφή με τη Χαμάς, ανέφερε πάλι στην Al-Araby Al-Jadeed πως το Ιράν παρείχε στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των 23 Ταϊλανδών εργαζομένων που κρατούνται όμηροι από την οργάνωση.

Την είδηση αναμεταδίδουν και ισραηλινά Μέσα, όπως η Jerusalem Post.

