Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Έδωσε χαρτζιλίκι σε παιδιά Τούρκων στη Γερμανία

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο που δείχνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μοιράζει χρήματα στα παιδιά κατά την επίσημη επίσκεψη του σε Τούρκους ομογενείς στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να βγάζει χαρτονομίσματα από την τσέπη του και να τα μοιράζει λέγοντας: «Φυσικά, δεν θα σας δώσω ευρώ». Τα χαρτονομίσματα ήταν των 200 τουρκικών λιρών (ήτοι 6 ευρώ).

🇹🇷🇩🇪Turkish President Erdoğan gave 200 turkish lira (6 Euro) pocket money to the expatriate Turkish children he met during his visit to Berlin, saying

«Of course, I will not give Euros».#Turkey #Erdogan #Berlin #Germany pic.twitter.com/Rg9ETVyO0n

