Με Metallica έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο αδερφός Τζανακόπουλου – Σαφές μήνυμα made in London

Το άμεσο μέλλον διαβάζουν πολλοί στην… ανάρτηση του αδερφού του Δημήτρη Τζανακόπουλου, Αντώνη, με την οποία ανακοινώνει την αποχώρησή του, μαζί και με άλλα μέλη, από την Οργάνωση Μελών (ΟΜ) Ηνωμένου Βασιλείου και τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Δεν αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να επαναφέρουμε την Ελλάδα των νοικοκυραίων, όπου ούτε η Αριστερά ούτε η διαφορετικότητα έχουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απωλεσθεί προ πολλού. Η ΠΣ βαδίζει ολοταχώς προς την Κεντροδεξιά» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αποχώρησης που είναι σκληρή για τον Στέφανο Κασσελάκη, χωρίς να φείδεται αιχμών και για τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως από το 2019 και μετά.

Επιλέγοντας δε να συνοδεύει την ανάρτησή με στίχους από τραγούδι των Μetallica «Συνειδητοποίησε ότι δεν ανήκεις, Αποσυνδέσου με κάποιο τρόπο» στέλνει μάλλον σαφές μήνυμα και για το τι θα πράξουν οι 6 + 6, ηγετικό στέλεχος των οποίων είναι ο αδερφός του, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

That Was Just Your Life

Almost like your life

Almost like your endless fight

Curse the day is long

Realize you don’t belong

Disconnect somehow

Never stop the bleeding now

Almost like your fight

And there it went

Almost like your lifehttps://t.co/xDwt3PGU06 pic.twitter.com/d2EIW4i5xB

— Antonios Tzanakopoulos 🔻💙 (@ATzanakopoulos) November 22, 2023