Φοβερός Βεζένκοφ και στις δυο πλευρές του παρκέ – Η εντυπωσιακή τάπα στον Χάρνταγουεϊ (vid)

Οι Σακραμέντο Κινγκς πέρασαν από την έδρα του Ντάλας, αφού επικράτησαν των Μάβερικς με 129-113 για την έκτη συνεχόμενη νίκη τους.

Φυσικά στον αγώνα εμφανίστηκε ο περσινός MVP της Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος τελείωσε το ματς με 7 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 13 λεπτά συμμετοχής. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε όλα τα καλάθια του στο τέλος και συνδύασε την επίθεση με την άμυνα.

Πιο συγκεκριμένα ο 28χρονος φόργουορντ μετά από χαμένη επίθεση των Κινγκς βρέθηκε σε θέση άμυνας στον αιφνιδιασμό της ομάδας του Τέξας και σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο τον Τιμ Χάρνταγουεϊ στέλνοντας την μπάλα πολλές σειρές πάνω στις κερκίδες.

Κάπως έτσι διέψευσε με έναν τρόπο τον προπονητή του, Μάικ Μπράουν, ο οποίος ήθελε τον Βεζένκοφ να είναι περισσότερο ενεργός στο αμυντικό κομμάτι αν ο ίδιος επιθυμεί να αυξηθεί ο χρόνος συμμετοχής του σε κάθε παιχνίδι.

