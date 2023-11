Πόλεμος στη Γάζα: Βουλευτής του Βερμόντ έγινε η πρώτη Εβραία μέλος του Κογκρέσου που καλεί για κατάπαυση του πυρός

Η Μπέκα Μπάλιντ έγινε η πρώτη Εβραία μέλος του Κογκρέσου που καλεί για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Όπως και εγώ, υπάρχουν χιλιάδες Αμερικανοί Εβραίοι που μοιράζονται μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με το Ισραήλ λόγω του τι σήμαινε για την επιβίωση του εβραϊκού λαού μπροστά στην εξόντωση», τόνισε η ίδια.

Η Μπάλιντ σημείωσε ότι «η ίδια η ιστορία οδηγεί επίσης τόσους πολλούς από εμάς να αγωνιστούν για την προστασία των ζωών των Παλαιστινίων. Δεν ισχυρίζομαι ότι ξέρω πώς να λύσω κάθε πτυχή αυτής της σύγκρουσης που διαρκεί δεκαετίες. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η δολοφονία αμάχων και η δολοφονία παιδιών είναι βδελυρή και κατηγορηματικά απαράδεκτη», πρόσθεσε η Μπάλιντ.

Η Μπάλιντ είχε δεχθεί πιέσεις από προοδευτικούς να ζητήσει κατάπαυση του πυρός. Και το θέμα παραμένει αμφιλεγόμενο εντός του Δημοκρατικού Κόμματος.

Την Τετάρτη, προοδευτικοί νομοθέτες με επικεφαλής τη βουλευτή Alexandria Ocasio-Cortez της Νέας Υόρκης προέτρεψαν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να υποστηρίξει την κατάπαυση του πυρός.

Οι αντίπαλοι μιας κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων πολλών Εβραίων Δημοκρατικών, έχουν υποστηρίξει ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στη Χαμάς μόνο να ανακτήσει τη δύναμή της και να επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, διαδηλωτές που ζητούν κατάπαυση του πυρός έκλεισαν τη γέφυρα της Καλιφόρνια.

This bridge is completely shut down, riot police are here in force, those on the bridge are not leaving

Building after building, bridge after bridge, public space after public space is being shut down across this country

Biden must listen, ceasefire NOW pic.twitter.com/j3PNPq9hGR

— JVP Bay Area (@JVPBayArea) November 16, 2023