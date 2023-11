Άλεκ Μπάλντουιν: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ίδιο να πυροβολεί στα γυρίσματα του «Rust»

Πριν από περίπου δύο χρόνια το Χόλιγουντ πάγωσε με την τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας «Rust». Ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι ο πρωταγωνιστής του γουέστερν και συμπαραγωγός της ταινίας. Η απίστευτη τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν με το όπλο που χρησιμοποιούνταν για τα γυρίσματα τραυμάτισε και σκότωσε την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μπορεί να έχει περάσει καιρός αλλά ακόμα όλοι μιλούν για το σοκαριστικό δυστύχημα, με τα ερωτήματα για το πώς συνέβη να μένουν αναπάντητα. Από εκείνη την ημέρα και μετά πολλά πράγματα γράφτηκαν και ακούστηκαν. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου και τον περασμένο Απρίλιο αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Χαλίνα Χάτσινς κατά του ηθοποιού.

Περίπου 7 μήνες μετά το κλείσιμο της υπόθεσης, το NBC News έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο όπου δείχνει τον Μπάλντουιν να πυροβολεί στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» λίγο πριν τον θάνατο της Χάτσινς. Δείχνει τον ηθοποιό να βγαίνει από μια πόρτα πριν πυροβολήσει με ένα όπλο και φωνάξει «πάμε άλλη μία, ας ξαναγεμίσουμε».

Κατά τα γυρίσματα, ο Μπάλντουιν βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος καθώς κατευθύνει κάποιον πίσω από μια κάμερα. Ακούγεται να του λέει: «Τώρα περίμενε ένα λεπτό, θα πυροβολήσω δεξιά, θέλεις να πας στην άλλη πλευρά; Δεν θέλω να πυροβολήσω προς το μέρος σου».

Σε ξεχωριστά αποσπάσματα, ακούγεται να ρωτά μέλος του συνεργείου αν είναι καλά αφού πέσει κατά λάθος και ζητά από ένα άλλο άτομο που δεν φαίνεται στο πλάνο, κάμερας να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία, αλλιώς μπορεί να σπάσει τον «γαμ.. του λαιμό», όπως φαίνεται να του λέει αρκετά αγχωμένος.

Πάντως όλα μοιάζουν ανοιχτά ακόμα στην υπόθεση. Μπορεί να αποσύρθηκαν τον περασμένο Απρίλιο οι εις βάρος του κατηγορίες, αλλά ενδέχεται να του απαγγελθούν νέες το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα τους τελευταίους μήνες, ήρθαν στο φως πρόσθετα στοιχεία που πιστεύουμε ότι αποδεικνύουν την ποινική ευθύνη του κ. Μπάλντουιν για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς και τον πυροβολισμό του Τζόελ Σόουζα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ειδικοί εισαγγελείς Kari Morrissey και Jason Lewis. «Πιστεύουμε ότι η ενδεδειγμένη πορεία δράσης είναι να επιτρέψουμε σε μια επιτροπή πολιτών του Νέου Μεξικού να αποφασίσει από εδώ και πέρα εάν ο κ. Μπάλντουιν θα πρέπει να κρατηθεί για ποινική δίκη», πρόσθεσαν.

Σε μια δημόσια δικαστική κατάθεση, όταν οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι το όπλο θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο με το τράβηγμα της σκανδάλης, κατέστησαν πιθανό το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ο Μπάλντουιν υπεύθυνος για το τραγικό περιστατικό στο πλατό του «Rust».

Νωρίτερα, οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει ότι αν αποδειχθεί ότι το όπλο ήταν λειτουργικό, θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να επαναλάβουν τις κατηγορίες. «Εάν διαπιστωθεί ότι το όπλο δεν είχε δυσλειτουργία, οι κατηγορίες κατά του κ. Μπάλντουιν θα συνεχιστούν», ανέφεραν.

Alec Baldwin Could Still Be Charged Over ‘Rust’ Shooting After Expert Concludes He Pulled the Trigger https://t.co/i9Zn333Vs1

Μέχρι στιγμής, ο Μπάλντουιν δεν έχει κατηγορηθεί εκ νέου και η απόφαση παραμένει σε εκκρεμότητα.

O Άλεκ Μπάλντουιν στην πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του φαίνεται να ταλαιπωρείται με ένα κινητικό πρόβλημα. Ο γνωστός ηθοποιός εθεάθη το καλοκαίρι να περπατά σε κεντρικό δρόμο της Νέας Υόρκης, υποβοηθούμενος από μία πατερίτσα ενώ φαίνεται ιδιαίτερα εξαντλημένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο ηθοποιός υποβλήθηκε σε μία χειρουργική επέμβαση στο ισχίο του, η οποία ήταν απαραίτητο να γίνει. Η Χιλάρια Μπάλντουιν μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, είχε δημοσιεύει μια φωτογραφία με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι ξαπλωμένος σε κρεβάτι νοσοκομείου.

«Ο Άλεκ απέκτησε ένα νέο ισχίο σήμερα… ήταν απαραίτητο εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί… ως σύντροφός σου και καθώς αναρρώνεις, θέλω πάρα πολύ να αφήσεις πίσω σου αυτό το πολύ έντονο κεφάλαιο του χρόνιου πόνου και να βελτιώσεις την ποιότητας της ζωής σου» πρόσθεσε η Χιλάρια ευχαριστώντας παράλληλα τους γιατρούς, το προσωπικό και «άλλους καταπληκτικούς ανθρώπους που τόσο γενναιόδωρα τον οδηγούν με ασφάλεια μέσα από αυτό», έγραψε η Χιλάρια Μπάλντουιν.

Alec Baldwin uses a cane to help him walk as he’s spotted for first time since hip replacement surgery https://t.co/RypxbDDgcN pic.twitter.com/0F3w4AUXCn

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2023